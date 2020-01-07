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渣打估2020年美元可能下滑5%　金價多頭氣勢強挑戰1600美元

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▲▼渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。（圖／記者紀佳妘攝）

▲渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行今（7）日發布2020年全球投資市場展望，預估美元指數2020年有可能會貶值5%，歐元、英鎊有望成美元走弱的最大受益者，人民幣則受到中美貿易戰緊張情勢消退，可望在6.8至7.2區間波動，而日圓則在105至112間震盪，預期不太會有大幅走揚或下滑的情況。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，全球經濟動能逐漸回穩，企業盈餘恢復成長，以及主要央行保持寬鬆的貨幣政策，配合潛在的財政刺激措施等，預期2020年經濟前景樂觀，全球股票表現將有望優於其他資產類別，上半年整體金融市場可望延續漲勢，下半年投資氣氛則受到潛在風險影響，轉趨謹慎看法。

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2020年金融市場有2大潛在風險，陳太齡指出，首先市場對於美國經濟成長減緩的憂慮尚未消退，隨著美國大選影響逐漸升溫，市場焦點也將國際地緣政治風險轉為美國國內的政治的不確定性；再者是中美貿易戰關係不排除再度陷入僵局，整體來看，建議投資人可考慮多元平衡的投資配置，同時也看好黃金作為長期避險資產。

展望今年全球外匯市場，2018年初開始的強勢美元，在今年可能面臨下行風險，陳太齡認為，美國聯準會（Fed）將持續擴張資產負債表，提供美元充沛的流動性，加上2018年升息、2019降息，利差逐漸縮小，也會對美元產生一定壓力，預期美元指數2020年可能會下滑5%。

歐元受惠於美元的走貶預期，加上歐元區有望實施財政刺激措施、歐洲經濟復甦，陳太齡認為，歐元可望有強勁支撐，有機會向上突破1.17價位；英鎊受到經濟數據回升，加上英國增加財政刺激措施，以及脫歐協議可能有助釋放潛在投資需求，英鎊有機會挑戰1.41。

另外，中美貿易緊張局勢的消退，有助於減弱美元兌人民幣的波動性，預期人民幣匯率在6.8至7.2區間波動，不太會大幅走揚或下滑的情況；至於日圓部分，由於不看好日本總體經濟，加上融資貨幣特性仍持續展現，因此今年美元兌日圓可能在105至112區間震盪。

不過，近期黃金走勢相對強勢，受到中東緊張情勢再度提高，加上黃金的避險特性，陳太齡預估，今年黃金仍會持續發酵，加上美元走弱，對金價相對有撐，黃金價格有望挑戰1600美元。

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