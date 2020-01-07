NASA獵星任務　100光年外發現「像地球」適合居住行星

▲NASA的「獵星」任務，發現第一個可能居住的行星TOI700d，示意圖。（圖／取自免費圖庫pxHere）

實習記者簡立宇／綜合報導

NASA的「獵星」任務「凌日系外行星巡天衛星（TESS）」發現第一個可能適合居住的行星，距離地球100光年，且與地球差不多大小，是目前人類第一個在太陽系之外發現與地球環境相似的星球，因為運轉在合宜的位置，可能有液態水存在。

根據CNN報導，6日在夏威夷檀香山，美國天文學會第235次會議發表了這個消息，這顆行星是劍魚座紅矮星「TOI700」多行星系統中的一部分，因此被命名為TOI700d。另外還有兩顆星球分別用b、c命名，共同圍繞著TOI700運轉，前者由岩石組成，後者由氣體組成。

TOI700d每37個地球日完成一次公轉，比起地球，它只從太陽接收86%的能量，是離TOI700最遠的一顆星。和地球不同的是，這顆星球有潮汐鎖定的現象，也就是和恆星面對面運行，造成某一面永遠是白天。另外，它的雲層與氣流的方式也十分奇特。

一開始，科學家以為TOI700d離TOI700太近，星球的溫度過高不適合住人，然而參與TESS任務的成員們發現了盲點。「我們校正了星球的參數後，行星變小了，我們才明白最外面這顆星球有著地球的大小與適居帶。」芝加哥大學的畢業生艾蜜莉‧吉爾伯特（Emily Gilbert）表示。

2021年3月，NASA的詹姆士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）將發射到太空中，到時候就能觀察到TOI700d是否擁有大氣層，更能了解它的組成。