超商生鮮添新兵！統一超攜手安永搶攻春節低溫備餐三大商機

▲瞄準過年吃好料及主婦加菜需求，7-ELEVEN攜手安永鮮物擴大生鮮結構，可望帶動冷凍調理食品業績較平日成長三成。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節將至，年貨採買成為超商業兵家必爭之地。超商龍頭統一超今（7）日宣佈攜手安永鮮物引進上百種水產冷凍品，鎖定「主婦加菜」、「夜貓消夜」、「初一吃素」三大商機，除打造24小時的國民備餐經濟外，更搶攻年產值上看460億元的冷凍食品市場大餅。

據經濟部統計，近年台灣冷凍與冷藏調理食品銷售總額超過460億元，且85%的消費者選擇到便利商店就近購買冷凍、冷藏調理食品，市場商機龐大。統一超表示，農曆春節長達7天，瞄準過年期間許多店家暫停營業，預估民眾會將家庭中常備型的冷凍品備貨量提高2至3倍以上，亦可望帶動冷凍調理食品業績較平日成長三成。

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▲7-ELEVEN攜手安永鮮物引進上百種水產冷凍品搶市，主打以日本的CAS細胞活存技術(Cells Alive System)處理的鮮凍水產。（圖／統一超提供）

為掌握消費需求，7-ELEVEN自2018年開始積極布局低溫備餐商機，全台已擴增近3,000家門市有兩台冷凍雙門櫃，讓門市的冷凍陳列空間加大二倍，整體冷凍品項選擇多達70種；並結合7-ELEVEN門市預購、ibon mart統一超商線上購物中心，架構線上、線下完整冷凍供應鏈。

瞄準過年吃好料及主婦加菜需求，7-ELEVEN攜手安永鮮物擴大生鮮結構，主打以日本的CAS細胞活存技術(Cells Alive System)處理的鮮凍水產，海鮮解凍後仍保持如現撈般新鮮，於門市海鮮預購誌及ibon mart統一超商線上購物中心，導入近百種生鮮商品搶市。

依據財報，統一超商2019年前11月累計合併營收為2336.63億元，較前年同期成長4.54%。7-ELEVEN受惠店數穩定成長，並以社會廚房為定位，積極布局健康飲食，掌握外食需求；轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數持續成長，悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一速達等表現亮眼帶動營收成長。