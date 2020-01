外傳華府拒絕伊朗外長入境出席聯合國會議　美國務院拒回應

▲伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)。(圖/達志影像/美聯社)

聯合國安理會會議9日即將於美國紐約登場,但就在美國、伊朗的關係因空襲事件陷入緊繃之際,美國一名官員私下透露,美方拒絕發放簽證給伊朗外長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)。對此,美國國務院、聯合國發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)均拒絕回應。

綜合路透、新聞周刊等外媒報導,根據聯合國1947年的《總部協定》(Headquarters Agreement),美國政府通常被要求允許各國外交官出入聯合國,但如今美方認定,政府可以利用「安全、恐怖主義、外交政策」等理由拒絕發放簽證。伊朗駐聯合國代表團已證實,在查瑞夫的簽證問題上,伊朗政府並未收到來自美國或聯合國的任何官方溝通消息。

事實上,本周登場的安理會會議聚焦「維護聯合國憲章」,且早在空襲事件之前就已安排好,但如今雙方爆發衝突,對查瑞夫來說,這是一個讓他成為全球焦點的機會,因為他可以藉此公開評論川普政府擊殺少將蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)一事。

查瑞夫6日透過推特表示,「當美國顯露出徹底輕視《聯合國憲章》,以及鼓勵極端主義、恐怖主義的災難性冒險主義後,我們明天將會主辦德黑蘭對話論壇(Tehran Dialogue Forum),探討實現區域安全的途徑,包括致力於荷莫茲海峽的和平。」

While U.S. displays utter contempt for UN Charter & its catastrophic adventurism encourages extremism and terror, tomorrow we'll host Tehran Dialogue Forum & discuss ways of achieving regional security, incl Hormuz Peace Endeavor #HOPE.



