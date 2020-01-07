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中美貿易戰加速供應鏈重整　經部：電子業對越南出口額年增37.1%

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▲觀察2019年前11月對越投資情況，官員指出，製造業以資訊電子產業增加最多；若就對越南投資之行業別觀察，則以製造業占54.1%為大宗。（圖／經濟部統計處提供）

▲觀察2019年前11月對越投資情況，官員指出，製造業以資訊電子產業增加最多；若就對越南投資之行業別觀察，則以製造業占54.1%為大宗。（圖／經濟部統計處提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，牽動亞洲供應鏈版圖重整，經濟部統計指出，2019年前11月我對越南出口穩定成長；其中，隨科技業者擴大對越南投資，帶動上游半導體等電子零組件對越出口達8.5億美元，年增率高達37.1%，成長幅度最大。

依據經濟部統計，2019年1至11月越南吸引外資總額達318億美元，較2018年同期增3.1%，我國投資金額15.3億美元，占比4.8%，亦較2018年全年增1.8個百分點；1988年至2019年11月，越南前三大外資國依序為南韓、日本及新加坡，我國排名第五。

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觀察2019年前11月對越投資情況，官員指出，製造業以資訊電子產業增加最多；若就對越南投資之行業別觀察，則以製造業占54.1%為大宗，相較於過去以紡織、基本金屬、化學材料等傳統產業為主，2019年則以電子零組件業、電腦電子及光學製品業等受美中貿易紛爭影響而轉移生產基地的業別為大宗，二者占比合計22.1%，較2018年全年增18.8個百分點。

另外，在製造業以外的業別方面，則以電力及燃氣供應業占17.8%、不動產業占14.2%最多，主因在於越南內需市場快速成長，業者擴大太陽能發電廠及不動產開發投資，二者合計占比較2018年全年增31.8個百分點。

經濟部表示，隨著新版臺越投資保障協定(BIA)完成簽署，臺商在越南投資權益更有保障，加上本部積極拓銷我國機械及其零組件、資通訊及紡織等產品，未來我國對越南出口可望持續成長。

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