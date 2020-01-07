外星人真的存在！英國第1位太空人：也許此刻就在你我旁邊

▲夏曼是第一個登上外太空的英國人。（圖／翻攝自維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

第一位登上外太空的英國人海倫夏曼（Helen Sharman）日前表示，外星人確實存在，而且可能早就生活在地球上，只是我們都還沒發現，「外星人可能以各種形式存在，也許此時此刻他就在這裡。」

夏曼5日向《觀察家日報》（the Observer）表示，外星人確實存在，「宇宙中有數十億顆恆星，所以可能會有各種不同形式的生命。」她指出，也許外星人並非像人類一樣由碳、氮組成，「也許此時此刻他就在這裡，而我們根本看不到他。」

現年56歲的夏曼是英國第一位太空人，她在1991年搭乘蘇聯制太空船登上太空，執行為期8天的「朱諾計劃」（Project Juno），進行醫學和農業試驗、拍攝英倫三島的照片。

除了夏曼之外，也有其他太空人認為外星人確實存在。第2位登上太空的英國人提姆皮克（Timothy Peake）表示，過去太空站就發現過不明飛行物靠近，有粉色以及白色的物體高速通過太空站，因此他堅信有外星人存在。一名五角大廈前官員向CNN透露，美國政府正在執行秘密計畫，專門研究不明飛行物體，有證據表明外星生物確實到過地球。

夏曼受訪時也說，「人們常談到我是第一位進入太空的英國女性，但事實上我是第一位進入宇宙的英國人。」她說，很多人會認為第一位應該是男性，「當提姆皮克進入太空時，很多人就會忘記我，男人走在前面好像很正常，但我很高興我打亂了這個順序。」

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