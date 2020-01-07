雙北熱銷捷運宅　中和蘆洲線成最強買房捷運線

▲捷運中山國小站奪得2019年台北市捷運站周邊交易量最高。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

北部不少民眾習慣「逐捷運而居」，房仲統計雙北市捷運站點周邊交易量前5名站點，台北市為中山國小站蟬聯近2年榜首站點，周邊房價每坪落在58.6萬元；新北市則以捷運蘆洲站交易量居冠，房價均價每坪35.1萬元。台北市交易量前5 名站點當中，又以新北投站房價4字頭最親民，吸引不少首購族進場購屋。

永慶房屋根據實價登錄資料，統計雙北市近2年1~10月各捷運站的交易量，台北市以捷運中山國小站交易313件居冠，每坪均價58.6萬元，新北投站與內湖站則以254件與245件分占2、3名，每坪均價分別為40.4萬元、55.6萬元。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，中山國小站周遭生活機能完善，附近產品型態多元，加上住宅均價每坪58.6萬元，較台北市中心其他捷運站相對親民，因此吸引不少自住客購屋。新北投站則以房價「4字頭」最為親民，吸引不少首購族進場購屋。

▲捷運蘆洲站受惠「希望城市」交易，奪得2019年新北市捷運站周邊交易量最高。（圖／記者謝婷婷攝）

至於新北市，今年以蘆洲站交易量357件位居第1，每坪均價35.1萬元，第2、3名分別為頂溪站、景安站，每坪均價分別為47.5萬元、40.8萬元。

謝志傑說，今年蘆洲站交易表現亮眼，除了捷運站周邊整體機能逐步到位外，主要是標榜到站即到家的捷運共構宅「希望城市」有多達60件以上的交易，讓蘆洲站一舉奪下今年的交易量冠軍寶座。

若從捷運線觀察，謝志傑指出，可以發現捷運中和新蘆線共有6個站點上榜，位於台北市區的中山國小站與古亭站外，還有新北市的蘆洲站、頂溪站、景安站與南勢角站，堪稱最強買房捷運線，「3字頭」至「5字頭」房價任君挑選，有購屋需求的民眾，不妨可往前往捷運站周邊尋屋、看屋，早日找到適合自身需求的房子。

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