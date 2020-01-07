新年紅包自己賺！存股概念ETF賺配息　長抱過年也可以

▲ 紅包。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股2019年大漲23.3%為亞洲股市第一，創十年來最大漲幅與漲幅，國內推出的台股ETF同樣表現優異，國泰投信表示，股利精選30ETF公告預估配息1.66元，依1月6日收盤價23.64元計算，配息率達7%，不僅可以為自己賺一筆紅包，長抱過年也安心。

近期市場上興起「存股」概念風潮，對於不喜歡短線進出市場的投資人，是最適合採取的投資策略，而且存股概念不代表低報酬，國泰投信表示，國泰股利精選30 ETF成分股多為高股息且低波動的股票，因此成為一檔具備存股概念的ETF。



所謂的「存股」，指的是具備較高股息，又能維持低波動。此檔ETF追蹤低波動股利精選30報酬指數，投資標的大多是績優類股，例如中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆為殖利率高且股價穩健的好股票，是投資人在做退休理財、長期存股時經常選擇的長期投資標的。

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國泰投信基金經理人蘇鼎宇表示，存股概念投資法，可以兼具追求配息率與報酬率的優點。2019年以來台股站穩萬點行情，ETF成分股的表現良好，低波動股利精選30指數的報酬率也相較台灣50報酬指數及加權報酬指數來得佳，投資人於1月20日前入手，就能參與除息，現賺春節紅包。

國泰投信表示，此ETF具備三大優勢，包括報酬佳、配息及低波動，市場震盪時仍能抗跌，跌幅明顯低於大盤，抗震度極佳，同時持股周轉率亦較低，是最能夠讓投資人安心選擇的好標的。

台股在一萬二千點上下高檔震盪恐更劇烈，投資人心臟要強，或者懂得選對標的，即使市場上下震盪或黑天鵝出現都不用擔心，而且不論是單筆或定期定額投資都很合適。