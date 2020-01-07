影／國會政黨聯盟新竹立委候選人邱靖雅力挺韓國瑜　影片吸睛3天觀看數破35萬　

政治中心／台北報導

2020大選倒數4天，藍綠橘三黨總統候選人韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜莫不抓緊最後衝刺時刻，展開各地掃街催票行程，在網路上各自的支持者熱議不斷，而近來國會政黨聯盟新竹縣立委後選人邱靖雅力挺國民黨總統候選人韓國瑜的一支影片也相當受到關注，內容在1月4日上傳後，立刻吸引超過35萬次的觀看數。

新竹縣立委席次本來僅有一席，但下屆立委因應全縣選區一分為二而增加一席，兩個選區內共有13人投入選戰，競爭激烈，邱靖雅所在的第二選區（竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉及竹北市19里），候選人們還包括林思銘（中國國民黨）、鄭朝方（民主進步黨）、劉士睿（台灣基進）、陳冠宇（綠黨）、黃秀龍（無黨籍）、林碩彥（台灣民眾黨）。

在影片中，邱靖雅現身接受清大學弟訪問，她也發表自己力挺韓國瑜的看法，一開始除了回憶當時支持韓國瑜選市長的過往，更直接韓粉們在最後幾天不要龜縮，要站出來讓大家知道韓粉出征、寸草不生，讓大家感受到韓國瑜的支持者。

邱靖雅在影片中為韓國瑜叫屈說，國民黨沒有挺韓國瑜，其實去年就開始，不是今年，她覺得韓國瑜非常的辛苦。



邱靖雅也表示，當時在看韓國瑜在北農處理很多事情，其實就是用一個國家的角度、一個負責任的角度，「他在照顧他的那一畝三分田」。

對於身為國會政黨聯盟的立委候選人卻站出來支持韓國瑜，邱靖雅在影片中也針對了韓國瑜和總統蔡英文做了些比較，她強調，其實她的選區有不少年輕人，不見得會支持她來支持韓國瑜，「但為什麼我還是覺得我想要支持，而且我敢說出來我要支持」，是因為國家是一個組織，應該要正常化，韓國瑜所提出來的政見，哪一件事情不是以國家為考慮？

在受訪影片的最後，邱靖雅強調，韓國瑜當選總統之後，「我們應該在很短的時間內就會有感覺，台灣變好了」，相信自己也要相信韓國瑜。

▲影片取字YouTube，如遭移除請見諒。