強硬手段激起反彈　紐時：中國改以社群媒體「細膩手法」影響台灣大選

▲ 外媒指出，中國正利用社群媒體分化台灣選民。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣總統大選倒數4天，美國《紐約時報》報導，官員與研究人員擔心，中國正實驗利用社群媒體操縱選票。因為台灣社會高度民主、新聞周期極快，選民早已被虛假或高度黨派化的消息包圍，使用社群媒體這種細膩的手法，更容易加速分化。

《紐約時報》6日報導，北京當局長久以來持續透過宣傳以恐嚇手段，試圖影響台灣選舉，但強硬動作激起選民反彈，上月更有數千民眾舉行反紅媒集會，因此改採更細膩的方式挑起我國內部對立。報導提到，中國網軍過去在台灣經常因使用簡體中文露出馬腳，如今練就隱藏身分的能力，僅偶爾因用字不同被識破。

台灣社群媒體上流傳的假消息多到難以分辨是來自台灣或中國，是個人煽動或是國家人員所為。中華民國國家安全局2019年5月發表《中國假訊息心戰之因應對策》報告，對中國製造的假消息並不樂觀，敦促採取全政府及全社會的對策，「假訊息是資訊戰的最後一步。一旦發現假訊息，代表已經被徹底滲透。」

財團法人國防安全研究院網路作戰與資訊安全研究所助理研究員曾怡碩表示，就如俄羅斯試圖干預美國選舉，中國的終極目標便是打擊台灣民眾對民主制度的信心。台灣社會已經意識到這種威脅，政府加強散播假消息相關法規，臉書、Google和LINE也同意加強管理，公民社會團體更極力把關，希望在假消息出現時盡快闢謠。

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