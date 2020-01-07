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「美擊殺伊朗少將」打臉日本調停努力　學者：對安倍是羞辱

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▲▼日本首相安倍晉三會談中國國務院總理李克強。（圖／路透）

▲美國暗殺伊朗少將，等於打臉安倍的調停努力。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普日前下令美軍，擊殺伊朗高階軍事領袖蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。然而，此舉卻等同於羞辱努力調停美伊關係的日本首相安倍晉三，同時，日本也不能撤銷部署於中東地區的日本海上自衛隊（MSDF）驅逐艦。

據《南華早報》報導，美國暗殺伊朗少將，實際上結束了日本對美伊關係的調停努力，但日本別無選擇，同意2月要派遣到中東的自衛隊驅逐艦，以及即將加入部署的長程海上巡邏機都不能取消，將負責在阿曼灣、阿拉伯海北邊、亞丁灣的任務，確保日本民用船隻及人員的安全。

報導指出，日本受美國施壓派遣部隊聯盟，但鑑於蘇雷曼尼遭暗殺，日本會希望保持距離，限制參與保護海上航線的行動。東京國際大學國際關係學教授宮下明聰就說，日本顯然對暗殺事件感到意外，安倍沒有事先被告知攻擊行動，明顯失去面子，「這對安倍來說是羞辱，因為他試圖扮演美伊的調解人」，但日本能做的不多，只能維持原計畫，除非海上自衛隊或日本公民遇害。

天普大學（Temple University）東京校區教授傑夫金斯頓（Jeff Kingston）則說，日本要盡其所能讓川普高興，又不想與伊朗對抗，不能引起日本人民的恐懼，要滿足這三個條件非常困難，同時確保日本自衛隊不會因此受傷。

傑夫金斯頓也說，美國此舉也加大了日本與中國發展更好關係的必要性，同時，「（北韓領導人）金正恩會嘲笑這種狀況，因為他現在有機會測試川普能同時處理多少麻煩」。

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