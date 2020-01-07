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守護家園「連10日救火12小時↑」累癱　澳洲爸落淚：感覺大火永遠不會停

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▲▼ 新南威爾斯省康喬拉城鎮（Conjola）珍娜歐姬芙（Jenna O`Keeffe）的父親協助打火，躺在自家草坪休息。（圖／翻攝自臉書Jenna O`Keeffe）

▲珍娜歐姬芙的父親躺在自家草坪休息。（圖／翻攝自臉書Jenna O`Keeffe）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲野火肆虐所產生的濃煙籠罩大片天空，甚至遠在1.2萬多公里之外的南美洲國家智利也能看到些許煙雲，目前許多國家都已動員協助救災。但面對延燒數月的火勢，澳洲消防員們來回奔波於多個火場間，根據當地一名女子所上傳的照片，她的父親歷經連續10天12小時以上的自願救火工作後，躺在自家庭院草坪休息5分鐘，但他的身影看起來令人相當心疼。

綜合每日郵報、BBC等外媒報導，新南威爾斯省康喬拉城鎮（Conjola）珍娜歐姬芙（Jenna O'Keeffe）的父親過去一個多月來，始終自願協助消防隊在社區救火，且過去一個多星期都在前線幫忙，為的就是保衛家園。只不過，狀況似乎沒有好轉，而他也忍不住落下男兒淚。

▲澳洲大火已延燒多月。（圖／達志影像／美聯社）

根據珍娜歐姬芙周末的臉書貼文，目前距離夏天結束還有50多日的時間，但打火工作似乎看不到結束的一天，「今天，我看到我爸爸哭了，他說，『我從來沒有見過這樣的事情，（感覺大火）永遠不會停』。」

她呼籲，澳洲如今被大火肆虐，全國各地都有勇敢的人自願出來作戰，背後的原因正是為了大家的性命與家園的安全，「請不要對眼前所發生的事情感到麻木，不要被消極情緒、政治口水、臉書上的新聞所困，這些消防人員比以往都還要需要我們的支持，這是我們應該關注、唯一需要放在心上的事情。」

▲坎培拉天空陷入一片橘紅煙霧中，就連澳洲國會大廈（Parliament House）也幾乎「被消失」。（圖／路透）

事實上，這場野火已經奪走至少25人的寶貴性命，根據當地氣象局的說法，墨爾本周邊許多地區的能見度都已低於1公里，且首都坎培拉、知名城市雪梨也被濃煙籠罩。隨著氣溫可能會在10日再度飆升，外界開始擔憂，新南威爾斯省和維多利亞省的大火很有可能合體變成「超級大火」。對此，新南威爾斯省消防單位已於7日部署2600多人，鞏固加強大火和人口稠密區之間的前線作業。

目前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已宣布，在未來2年投入20億澳幣的資金進行重建救災等後續工作，且澳洲喜劇演員巴伯（Celeste Barber）為新南威爾斯省消防單位發起的募款活動，短短48小時募到3500萬澳幣善款，就連美國歌手Pink、凱莉米洛（Kylie Minogue）及演員妮可基嫚（Nicole Kidman）等人也都紛紛捐款協助澳洲救災。

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