越南2年間向寮國購15億度電力　積極發展太陽能成效有限

▲越南河內的電力公司員工正在嘗試復電。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

越南國營電力公司（EVN）在4日與寮國2家供電集團簽署合約，將在2021年開始的2年間，購買約15億度電。工業和貿易部表示，因為美中貿易戰所帶來的外商投資，以及能源密集的製造業發展，即使新建設發電廠，供電量依舊趕不上需求量，預估在2021年將短缺37億度電，接著2022年將短缺近100億度電。

根據合約顯示，EVN在2021年會先向Chealun Sekong集團購買2.63億度的電，接著在2022年開始除了再購買6.32億度的電，也會向另一家供電集團Phongsubthavy購買5.96億度的電。

越南進口電力的目的是緩解電力短缺，但除了缺電之外，還同時面臨了中國對於海上石油、天然氣鑽井作業的施壓，讓試圖在中美之間找到平衡的計畫，受到莫大的壓力。

Vietnam Electricity reports sharp fall in profits on power production https://t.co/MiUizxMgku pic.twitter.com/7GJVf0kmHv — BitMarvel.co (@BitMarvel) 2019年12月19日

越南以往倚賴煤炭、燃油和水力發電，近期積極發展太陽能發電，截至2019年年底，各家太陽能發電廠共生產近5000千瓩（MW）的電力，每年可以提供約70-90億度電。

工信部表示，要解決現在的缺電危機，唯一的出路是從寮國和中國進口更多電力。總理阮宣福（Nguyen Xuan Phuc）也指示，要優先考慮天然氣和煤炭的供應以生產電力。