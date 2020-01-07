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比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

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日本一名原本住在鄉村的少女，到東京六本木的高級住宅住50天後，容貌與儀態出現驚人變化。（圖／翻攝影片截圖）

▲日本一名原本住在鄉村的少女，到東京六本木的高級住宅住50天後，容貌與儀態出現驚人變化。（圖／翻攝影片截圖）

圖文／CTWANT

環境對一個人的影響有多大，日本這位年僅20歲的少女，透過實驗展現驚人變化！最近日本有一個名為《50日間で女性の顔は変わるのか!?》節目，邀請一位鄉村少女住進東京市區的高級住宅，結果50天後，少女的容貌與氣質儀態，出現驚人的轉變。

日本一名原本住在鄉村的少女，到東京六本木的高級住宅住50天後，容貌與儀態出現驚人變化。（圖／翻攝影片截圖）

▲結果證明鄉村女生搬到市區豪宅居住的話，性格及外表都會有明顯變化...。（圖／翻攝影片截圖）

日本節目《50日間で女性の顔は変わるのか!?》為了要實驗，人受到後天居住、成長環境的影響有多大；人在長大成人後，有沒有可能在短時間內，因為環境因素，改變自身性格與外表？於是找了一名來自栃木縣上三川町，現在住在遠離東京市區的小平市，現年20歲的少女Aki，邀請她搬到東京六本木的高級住宅住50天，看她有何變化。

日本一名原本住在鄉村的少女，剛到東京時看起來很樸素。（圖／翻攝影片截圖）

▲剛到東京時看起來很樸素。（圖／翻攝影片截圖）

由於Aki出身自較鄉村的地區，突然搬到在家中露台就能看到東京鐵塔的六本木的高級住宅，與名人為鄰，本身很節儉，平時留意時尚潮流的Aki，一開始很不習慣，雖然她起初仍過著樸素生活，但到企劃中段後，她明顯開始習慣市區生活，也會開始留意自身衣著打扮，到後期還會自己練習化妝，到實驗的第50天，已經判若兩人，變得很有都會氣息，已經看不出來曾經是個住在比較鄉村地區的樸素少女。

日本一名原本住在鄉村的少女，到東京市區居住後，開始學化妝。（圖／翻攝影片截圖）

▲少女到東京市區居住後，開始學化妝。（圖／翻攝影片截圖）

到東京市區住了50天後的少女，穿著打扮已很有都會氣息。（圖／翻攝影片截圖）

▲到東京市區住了50天後的少女，穿著打扮已很有都會氣息。（圖／翻攝影片截圖）

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