朱立倫為羅明才站台：雖然你是「新北金城武」，我還是要來幫忙一下

▲▼朱立倫為老朋友羅明才站台。（圖／翻攝自Facebook／羅明才，下同）

記者康心禹／綜合報導

選舉進入倒數階段，國民黨前新北市長朱立倫6日接續為洪孟楷、陳明義、黃桂蘭、黃志雄、羅明才等人站台，強調越接近選舉日越是關鍵，呼籲大家在投票日當天一定要出來投票，即使候選人呼聲再高，選民若沒有去投票一切都是空說。

朱立倫來到新北市第11選區立委候選人羅明才的造勢現場時表示，「羅明才一直非常腳踏實地，對新店到文山地區的貢獻非常的多，所以無論客觀、主觀來說，他都應該要是選情最穩的，但是選舉還是要一定要一步一腳印，勤跑基層，認真打拼到最後一刻。」

朱立倫還說，羅明才過去幾年的努力都獲得大家的肯定，呼籲選民不但要讓羅明才當選，還要最高票當選，而且要贏的非常漂亮。

朱立倫還開玩笑的說，「羅明才跟我說，『哎呀我比較穩啦！你不用來啦！』」、「雖然你是新北金城武，但我還是要來幫忙一下」、「全世界都知道你是妻管嚴，哪個里長不知道？所有里長都是羅明才太太的眼線。」讓一旁的羅明才嚇得花容失色。

朱立倫曾表示，他和羅明才在立法院曾同期，兩人是老同事，也曾爆料當年羅明才的女朋友常來立法院辦公室，後來就成了羅太太，他與羅氏夫妻交情好，才敢如此開玩笑。

朱立倫最後也呼籲選民，選舉最關鍵的就是最後階段，為了中華民國、為了台灣，每一票都很重要，希望選民站出來投票，不管候選人有多高的支持度、有多大的聲量，票沒有投出來都是空的，「有投才是實在的」。