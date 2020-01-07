美前國安顧問波頓願作證川普彈劾案　參院想趕大選前解決

▲美國總統川普。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國聯邦眾議院通過2項彈劾條款，控訴總統川普濫用職權及妨害國會調查，並將交由聯邦參議院審議，前國安顧問波頓（John Bolton）6日表示，如果參議員發出傳票，需要他的證詞，他隨時可以作證，但參院目前無意傳喚任何證人，想趕總統大選前，火速解決彈劾案。

波頓被視為華府的鷹派人物，取代麥馬斯特（H. R. McMaster）成為白宮國安顧問，就在去年9月，川普以「在許多議題上意見相左」為原，在推特上開除了波頓。對此，有官員指出，波頓是因為強烈反對施壓烏克蘭和調查2020年川普總統大選的對手拜登（Joe Biden）而被開除。

▲前國安顧問波頓（左）與美國前任副總統拜登（右），同時也是川普2020年總統大選的對手。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，眾議院在2019年11月通過「濫用總統職權」和「妨礙國會調查」2項彈劾條款，曾傳喚波頓作證人，但他不想捲入其中，因此拒絕出席眾院的聽證會，而他的律師也曾表示，「波頓是施壓烏克蘭一案的關鍵」。

據報導，波頓6日發佈了一段聲明，「我出席作證再次成為議題，經過仔細考量和了解，我盡可能解決此嚴肅議題」，「我的決定是，倘若參院發出傳票，我準備好了」，但目前，參院無意傳喚任何證人，因為想趕總統大選前，火速解決彈劾案。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，共和黨擁有參院多數席次，可以隨意否決民主黨傳喚證人的要求，會等參院認真審理彈劾案後，再決定是否要傳喚證人。值得一提的是，目前除了波頓，白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）、穆瓦尼顧問布萊爾（Robert Blair）、白宮行政管理暨預算局（OMB）助理主任杜菲（Michael Duffey），也是主要證人之一。