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經典「石拱門」斷裂！規模5.8強震清晨襲波多黎各　多處房屋倒塌

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▲▼波多黎各5.8強震。（圖／路透）

▲ 強震造成多處房屋倒塌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國位於勒比海的自治邦波多黎各當地時間6日清晨6時32分（台灣時間晚間6時32分）發生規模5.8強震，後續至少發生7起餘震，最大規模達到5.0，所幸並無海嘯風險。但強震引發山崩，造成電力中斷、房屋嚴重受損，更摧毀著名觀光景點蓬塔文塔納（Playa Ventana）石拱門。

這起地震發生在6日清晨，震央位於該島南部，震源深度僅6公里。美國地質調查局（USGS）預測，未來一周內發生一次以上超過5.8餘震的機率有4%，儘管沒有發生海嘯，島上民眾仍須多加小心。根據歐洲-地中海地震中心（EMSC），規模5.8地震約一個多小時後發生1起餘震，目前累積共7起，規模介於3.7至5.0之間。

▲▼▲▼波多黎各強震摧毀奇石Playa Ventanas。（圖／翻攝自維基百科）

▲ 「窗戶海灘」原先的模樣。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼波多黎各強震摧毀奇石Playa Ventanas。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 蓬塔文塔納石拱門上方斷裂。（圖／達志影像／美聯社）

根據網友分享的照片，瓜亞尼亞島海灘著名的自然奇觀石拱門已經完全斷裂。蓬塔文塔納石拱門過去被稱為「窗戶海灘」（Window Beach），因為岩層高出海面，中間有個巨大的洞，讓人感覺像是透過窗戶看到大海，如今卻在強震後倒塌。當地新聞官員洛佩茲（Glidden López）表文表示，「窗口海灘倒塌了。我們的精神象徵留在每個人的記憶中。」

另一方面，地震造成山崩、斷電與房屋受損。南部沿海城市龐塞（Ponce）災害管理官員巴斯克斯（Angel Vazquez）表示，部分地區電力中斷，呼籲民眾保持冷靜。居民也在網路上分享房屋倒塌和大石堵住道路的照片。

▼ 倒塌的房屋壓在車上。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼波多黎各5.8強震。（圖／達志影像／美聯社）

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