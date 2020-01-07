中東危機爆發！英國急撤駐兩伊外交人員　強生：400駐軍仍留當地

▲強生2019年12月底訪問愛沙尼亞的英國駐軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國無預警對伊朗發動空襲後，各國皆高度關注該區局勢。英國基於安全考量，已大量撤回駐伊拉克和伊朗的外交人員，同時派遣兩艘軍艦赴波斯灣，以保護公民安全。英國政府發言人指出，首相強生（Boris Johnson）和伊拉克總理馬赫迪（Adel Abdul Mahdi）達成共識，400名英國駐軍會繼續留在伊拉克，幫助打擊伊斯蘭國（IS）。

《天空新聞》報導指出，英國正大量撤出駐伊拉克與伊朗的外交人員，將該地的駐外人數降到最低。據消息人士透露，從這兩國撤回外交人員是基於「預防」，而非收到具體的威脅情報，駐伊朗大使馬凱爾（Rob Macaire）與駐伊拉克大使希基（Stephen Hickey）都會繼續留在當地。英國外交部發言人則表示，他們會定期檢視大使館的安全狀況，因為人員安全才是最重要的。

伊拉克國會5日決議，呼籲政府驅逐境內外國部隊，不過，強生在和馬赫迪通話後決定，讓400名英國駐軍繼續留在伊拉克。唐寧街10號發言人表示，「英國首相強調對維護伊拉克主權與穩定的承諾，並指出持續打擊伊斯蘭國的重要性，所以兩人決定共尋外交途徑，繼續合作。」

應國外交大臣拉布（Dominic Raab）也表示，英國政府的關鍵在於，「緩和緊張局勢，並強調，找尋新的外交途徑度過危機的重要性。」英國約有400名駐軍在伊拉克，主要負責替伊拉克與庫德族安全部隊提供軍事訓練，而非直接投入前線，目前英國軍隊已經訓練了約2萬5000多名伊拉克士兵。

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