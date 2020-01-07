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獵豹「母愛本能」親舔初生羚羊　下秒意識錯誤…追殺咬死

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記者林瑩真／綜合外電報導

肯亞馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）一隻羚羊（gazelle）方才出生，就不幸遇上一隻獵豹（cheetah），不過獵豹似乎誤會自己就是母親，還親暱的親吻舔拭了羚羊，直到發現自己的錯誤，獵豹就衝上前結束了羚羊短暫的生命。

綜合外媒報導，野生動物攝影師費德里科韋羅內西（Federico Veronesi）拍下了這一系列的照片。小羚羊才剛剛從母親的肚子裡被生下來，不料，一旁一隻成年獵豹就緩緩靠近，導致羚羊母親必須丟下尚未學習奔跑的小羚羊，自行逃跑。

令人驚訝的是，獵豹衝到小羚羊身邊時，小羚羊也循著嬰兒的本能，親密的朝獵豹靠近，這讓獵豹似乎誤會自己就是小羚羊的母親，以母性本能舔了舔小羚羊，還不時依偎著牠。

韋羅內西表示，小羚羊信任的行為觸發了獵豹的母性本能，表現了獵豹心裡很少出現的母性情感及對獵物的同情心，「嬰兒對未來殺手的明顯信任總是會感動人」。不過，就在下一刻，小羚羊開始試圖逃跑，終於讓獵豹意識到自己的誤會，以狩獵本能追趕上小羚羊，結束了牠短暫的生命。

即使如此，從事野生動物攝影30年的韋羅內西仍為生物的脆弱所吸引，他相信這對獵豹來說是輕鬆的一餐，獵豹不會錯過的，大自然的殘酷讓韋羅內西按下了快門。

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