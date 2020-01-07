她嫌男友放屁超臭　遭「10指插頸肉掐到缺氧」扯髮爆打…半條命爬街上求救！

▲男子被女友嫌放屁臭，竟試圖掐死對方。（圖／翻攝自Wichita Falls Police Department）

記者陳亭伃／綜合報導

放屁乃是人體正常生理現象，但礙於禮貌基本上都盡量不造成身邊人的不舒服。在美國德州日前一名女子因為在家中聽到男友放屁，沒想到隨口一說「你的屁很臭」，竟直接將對方激怒，遭到男友狠掐脖子重摔在地。事後警方調查，男子並非第一次公然放屁，甚至在遭到警方查出私藏大麻時，也挑釁的對員警放屁。

根據英國《鏡報》報導，41歲的瑞格史戴（Christopher Ragsdale）日前與女友在德州的家中，卻因為他放了一個屁，而女友接著說「你的屁很臭」，沒想到卻遭到男友扯住頭髮拖下沙發並且重摔在地上一陣毆打，過程中瑞格史戴甚至直接掐住女友的脖子，試圖想要殺死對方。

▲因為嫌放屁太臭，女子遭到毆打。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

女友用力地掙脫之後試圖想要逃跑，瑞格史戴卻不斷用頭撞女友，一邊瘋狂大吼大叫。女友之後衝出門報警，警方到場時立刻逮捕瑞格史戴，並帶回警局製作筆錄。

警方調查，過去瑞格史戴就有多次刻意用「放屁」的方式表達輕蔑羞辱，去年9月因為私藏大麻被逮捕時，他也刻意在脫衣搜查時，對著警方連放好幾的屁，事後也坦承就是刻意想要羞辱警方。目前警方暫時將瑞格史戴收押，試圖了解實際與女友相處的情況，以及瑞格史戴的身心狀況。