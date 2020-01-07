澳洲野火襲露營地！一家4口逃電影院躲6天　媽回憶：半夜天空被燒得橘亮

▲韋格一家因野火襲擊在電影院避難6天。（圖／翻攝自IG／meagwegg）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲維多利亞州的馬拉克塔鎮（Mallacoota）的一間電影院，在野火蔓延的過程中，成了數百人的臨時避難所。來自加拿大的韋格（Wegg）一家原本在鎮上的營地露營，結果大火逼近，他們只能帶著孩子不斷逃跑，最後在這間電影院待了6天才撤離，媽媽梅根韋格（Meaghan Wegg）表示，「我們很幸運，現在也很安全，但需要一點時間從驚嚇中恢復。」

現年34歲梅根向CNN表示，他們全家去年12月27日從加拿大飛到澳洲，在馬拉克塔露營地附近拜訪親戚後，就決定在這邊停留，「到了31日白天，溫度已經達到40度，但是還沒有野火的跡象，所以我們決定到海邊消暑。」結果他們玩了幾個小時，準備返回露營車時，營地突然大聲廣播，要求所有人盡速撤離。

▲許多人在電影院外等待撤離。（圖／翻攝自IG／meagwegg）



梅根回憶，大火不斷往營地蔓延，他們只能不斷撤離，「凌晨1點時，整個天空都還是明亮的，整片天被火光染成橘色，也宣告了它們來的方向。」最後它們帶著孩子撤到了一間電影院，那裏聚集的至少200名在附近露營的遊客，大家紛紛在電影院內外紮營等待救援，「我們在這裡度過了新年，還有小女兒的3歲生日，還好有很多孩子能陪著她一起玩。」

6天後，他們終於能夠撤離，有5歲以下來子的家庭，優先搭乘直升機離開，其他人則透過船一一載出。不過，直升機在試圖降落時，也因為濃霧過大而失敗2次，他們只好在一個偏遠的小機場又度過一晚，最後才順利被載到安全的地方。梅根說，現在全家人都很平安，「我們很幸運，現在也很安全，但需要一點時間從驚嚇中恢復。」

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