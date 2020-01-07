變態鄰居亂丟套套！他見「子孫遺留」傻眼…網笑：誰讓孩子流落街頭

▲男網友貼出屋頂照。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

圖文／CTWANT

相信不少人都有租房的經驗，但遇到沒公德心的鄰居，有時真不知該如何是好。一名男子近日發現住在樓上的鄰居時常會從窗戶丟垃圾下來，令他不堪其擾；然而，沒想到樓上惡鄰卻越來越沒公德心，這次竟丟下來一個用過的保險套，他見狀決定把對方的惡行PO網公諸於世，不少網友看到後紛紛笑歪，大嘆：「到底是誰讓他的子孫流落街頭。」

一名男子昨（6日）於臉書社團「爆怨公社」發文，自己住的地方樓上有個沒公德心的鄰居，時不時會從窗外丟一些垃圾下來，雖然已和社區管理員反映，但對方始終不聽勸，而且這次更誇張，竟然把一個用完的保險套丟了下來，讓原PO氣得拍照存證，隨後PO網訴苦。

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▲屋頂相當髒亂，樓上住戶還丟了使用過的保險套。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

網友看到「子孫照」後全笑歪了，紛紛留言：「它只是個孩子啊」、「好狠的心，把子孫後代都丟下樓」、「誰家的孩子走失了，可能要幫忙報警喔」、「連孩子都丢下來，狠心的父親」、「他就這樣把他的小孩丟掉了」。

不過也是有不少網友認為，原PO鄰居的行為相當沒公德心，更進一步分享自身經歷：「我家之前住的地方，樓上也是有人很愛這樣丟垃圾，最誇張的是丟過一顆紅西瓜，我差點以為是兇案現場」、「如果你做過清潔工作，就會覺得這些這些東西沒什麼，因為還有更扯的」、「我還看過有人丟驗出兩條線的驗孕棒」。

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