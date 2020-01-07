郭董陪拜票小插曲！市場阿姨狂問「幹嘛不選總統？」　李正皓尬笑圓場

▲郭台銘陪同李正皓拜票，遇到熱情婦人催郭董2024再戰。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

距離大選僅剩4天，立委各區候選人各個卯足全力，上月31日新北第八選區候選人李正皓，在郭台銘的加持下，一同前往中和自強早市拜票，6日郭台銘LINE官方帳號釋出一段當時在市場內拜票的影片，郭台銘被一名婦人詢問「為何不選總統？」當場讓郭台銘有些尷尬，說了幾次「下次啦！」甚至還手指蓋章約定，惹來現場大笑。

郭台銘日前陪同親民黨第八選區立委候選人李正皓掃街時，遇到市場內一名婦人詢問為何郭董不選總統？李正皓一旁圓場「來不及了啦！」郭台銘一臉乾笑回答「下一次！」這才讓該名婦人安心，並舉手與郭台銘手指蓋章，約定好2024年要出來選總統。

最令大家笑出聲的，是這名婦人聽到郭台銘答應自己後，還說「晚上會想你喔～」讓郭台銘相當害羞，對於這支是出的影片，郭台銘也表示是李正皓的團隊製作，希望選民可以將政黨票投給親民黨。

此外，親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜也呼籲，中和朋友可以支持李正皓，將他們送進國會替人民服務。郭台銘近日輔選動作大增，日前也曾在電話語音拜票，指出「讓親民黨補位，中華民國不能輸光」。李正皓在市場內拜票的過程，亦在臉書粉專上直播，可看到當地鄉親相當熱情迎接。