2020大選逼近！美議員推文「港台人站一起」　憂大選結果牽動自由民主

▲台灣大選結果,國際關注(圖/記者翁進忠攝)

記者陳亭伃/綜合報導

距離台灣2020年大選僅剩4天,不僅兩岸關注度極高,連國際各國也對於台灣大選後,是否執政黨變天、兩岸關係變化也都相當注意。2018年推動的「香港人權與民主法案」推手之一的史考特(Rick Scott)日前也在推特上連結《路透社》新聞表示自己相當擔憂台灣大選結果,更強調台灣大選與爭取人權自由是相當重要。

在史考特所連結的報導中提到,一群逃離香港到台灣的人相當擔憂,倘若台灣總統大選是藍營獲勝,很可能就會面臨被迫離開的處境。史考特在貼文中提到,「台灣大選對於區域爭取人權與自由至關重要,我們必須與港台人站在一起」。

對此國民黨候選人韓國瑜陣營發言人王淺秋表示,韓國瑜全心支持香港民主自由,希望抗議者可以了解韓國瑜對與民主自由的堅持。《路透社》也指出台灣政府已經協助將近60名香港抗議者,經過了解後延長旅簽,或是協助他們申請學生或工作簽證。

此外《路透社》報導中也提到,香港問題確實在台灣大選中發揮一定的影響,儘管蔡英文與韓國瑜都表示對香港爭取人權自由表達支持,但台灣選民對於兩黨的政治立場仍相當關注;報導中也引述台灣律師Jacob Lin的話表示,「許多人擔心選舉過後台灣政治的變化,或更換執政黨,對待抗議者的態度也會不同。」因此確實可看出香港示威對台的影響程度。

Taiwan’s election is vital to the continued fight for human rights & freedom in the region.



Allowing Communist China's influence to spread will only open more doors for oppression. We must stand with our brothers & sisters in #HongKong & #Taiwan. https://t.co/ovBKjzYrgc