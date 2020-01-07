2020大選逼近！美議員推文「港台人站一起」　憂大選結果牽動自由民主

▲台灣大選結果，國際關注（圖／記者翁進忠攝）

記者陳亭伃／綜合報導

距離台灣2020年大選僅剩4天，不僅兩岸關注度極高，連國際各國也對於台灣大選後，是否執政黨變天、兩岸關係變化也都相當注意。2018年推動的「香港人權與民主法案」推手之一的史考特（Rick Scott）日前也在推特上連結《路透社》新聞表示自己相當擔憂台灣大選結果，更強調台灣大選與爭取人權自由是相當重要。

在史考特所連結的報導中提到，一群逃離香港到台灣的人相當擔憂，倘若台灣總統大選是藍營獲勝，很可能就會面臨被迫離開的處境。史考特在貼文中提到，「台灣大選對於區域爭取人權與自由至關重要，我們必須與港台人站在一起」。

對此國民黨候選人韓國瑜陣營發言人王淺秋表示，韓國瑜全心支持香港民主自由，希望抗議者可以了解韓國瑜對與民主自由的堅持。《路透社》也指出台灣政府已經協助將近60名香港抗議者，經過了解後延長旅簽，或是協助他們申請學生或工作簽證。

此外《路透社》報導中也提到，香港問題確實在台灣大選中發揮一定的影響，儘管蔡英文與韓國瑜都表示對香港爭取人權自由表達支持，但台灣選民對於兩黨的政治立場仍相當關注；報導中也引述台灣律師Jacob Lin的話表示，「許多人擔心選舉過後台灣政治的變化，或更換執政黨，對待抗議者的態度也會不同。」因此確實可看出香港示威對台的影響程度。