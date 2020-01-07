裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人…法官怒判無期！

▲西納甲準備上街獵物遭到監視器拍下。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人上了大學，對於新奇的夜生活相當期待，但也可能伴隨其他問題。一名印尼籍男子西納甲（Reynhard Sinaga）2007年至英國里茲大學念人文地理博士，沒想到卻真的確切「融入當地」在夜店裡多次刻意接近落單男子，帶回公寓後下藥性侵，而在過程中已經至少性侵190人，有人受害者連自己受到侵犯都不知道。

根據英國《鏡報》報導，西納甲讀書時所居住的地方位於「公主街」，附近有許多夜店，更是年輕男女最愛聚集的地方，沒想到卻成為西納甲下手的地方，他時常在附近尋找男性被害人，刻意接近攀談，或是製造機會讓對方到自己居住的公寓內，接著就在酒裡面下藥。

被害男子喝下遭到下藥的酒之後失去意識，西納甲就會趁機性侵對方。事情之所以資到揭發，就是因為2017年6月，西納甲在夜店附近找上一名壯碩的橄欖球員，他用了同一招將對方帶回家並且下藥。沒想到這名橄欖球員在醒來之後，發現西納甲全身赤裸的在自己身上游移，一氣之下兩人爆發一陣扭打，接著橄欖球員在凌晨時報警。

警方一開始調查，認為是橄欖球員傷害，但進一步調查後發現，西納甲已經用了慣用手法騙了至少190名男性回家性侵，甚至有許多受害者都不知道自己遭到下藥，直到被警局通知後才知道自己被侵犯。法院調查，西納甲使用迷姦水等藥物犯案，在對方失去意識之後性侵並且拍片當作戰利品。

然而西納甲在開庭時堅稱自己是無辜，更是受害者自願。曼徹斯特助理首席警官侯賽因（Mabs Hussein）表示，「我從沒想過有個人可以在一段時間內犯下這麼恐怖罪刑的人」；法官也表示，西納甲的行為是危險，令人不安、變態的，對受害人已經造成困擾與永久的心理傷害，目前西納甲被判無期徒刑。