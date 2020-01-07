　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

騎「懷孕駱駝」跌斷手！她痛等1小時才送醫...怒告TripAdvisor沒給安全須知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 布麗安透過Viator安排騎駱駝之旅，實際體驗時卻嚴重摔傷。（圖／翻攝自Viator官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

全球旅遊資訊平台「貓途鷹」（TripAdvisor）近日捲入官司糾紛。美國紐澤西州 （New Jersey）24歲女子布麗安（Breanne Ayala）2018到摩洛哥旅遊時，透過貓途鷹旗下子公司Viator安排了「騎駱駝」行程，但體驗過程中卻意外摔倒骨折，讓她憤而指控Viator沒有事前向他們說明安全須知，也沒有確認駱駝是否危險就讓人騎乘，顯然有所疏失。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，布麗安提到，自己與家人2018年1月一起到摩洛哥旅遊，她在出發前透過Viator報名了「馬拉喀什（Marrakech） 騎駱駝觀賞日落之旅」，不過就在實際體驗之前，駱駝伕卻突然告知她所騎的駱駝已經懷孕了，將在一個月後分娩。

駱駝之旅才進行到不到一半，布麗安所騎乘的駱駝就頻頻脫隊，最後甚至直接失控狂奔，導致她被甩落地面，摔斷了手臂。更讓她氣憤的是，一旁的駱駝伕見狀後，第一時間並沒有馬上叫救護車，就這樣讓她痛苦等待了一個小時，直到旅行團老闆抵達後，才終於聯繫救護人員將她送醫治療。

布麗安騎乘的駱駝失控狂奔，將她甩落地面。（示意圖／CC0圖庫／Pixabay）

布麗安說道，「醫生告訴我，我需要接受手術，不然就會承受永久性神經損傷，我在術後還住院了兩天。」這樣糟糕的經歷她決定在讓12月30日正式對Viator出控告。

布麗安的代表律師安德魯（Andrew Abraham）指出，「旅行開始之前，Viator完全沒有舉行過『行前說明會』，向遊客們說明注意事項，既然都確定要體驗駱駝之旅了，也沒有事前確認過駱駝們是否安全。雖然Viator的條款規定上寫著『旅客實際遊覽的相關問題，我們概不負責』，但事前該有的提醒都沒有發生，我不認為他們用一句『真糟糕，風險自負』就可以解決了。」

截至目前為止，「貓途鷹」對於這起訴訟還沒有發表任何回應。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
沈一鳴將葬五指山國軍公墓　國防部長允諾：黃聖航同葬長伴總長
跨年夜驚見「海灘觀音坐蓮」　遊客看傻報警…男女雙手合十道歉
中職／兄弟大撒幣！簽下軟銀左投米蘭達　年薪破60萬美金史上最
比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

戰鬥民族跨年夜「海灘坐蓮激戰」　30秒浪聲拍打後…豆漿亂灑惹怒全泰國人！

騎「懷孕駱駝」跌斷手！她痛等1小時才送醫...怒告TripAdvisor沒給安全須知

川普揚言「重大報復」炸伊朗文化遺址！　UNESCO：美伊都有義務保護

川普狂言「炸伊朗文化遺產」　國防部長打臉：不會設為攻擊目標！

外傳華府拒絕伊朗外長入境出席聯合國會議　美國務院拒回應

中東危機爆發！英國急撤駐兩伊外交人員　強生：400駐軍仍留當地

6歲兒打手遊…連續課金逾70萬　日父母看帳單嚇傻「求蘋果全額退款」

青少年衝進急診室挾持醫生救友　救護車到現場傻眼「只是腳扭傷」

比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

經典「石拱門」斷裂！規模5.8強震清晨襲波多黎各　多處房屋倒塌

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

戰鬥民族跨年夜「海灘坐蓮激戰」　30秒浪聲拍打後…豆漿亂灑惹怒全泰國人！

騎「懷孕駱駝」跌斷手！她痛等1小時才送醫...怒告TripAdvisor沒給安全須知

川普揚言「重大報復」炸伊朗文化遺址！　UNESCO：美伊都有義務保護

川普狂言「炸伊朗文化遺產」　國防部長打臉：不會設為攻擊目標！

外傳華府拒絕伊朗外長入境出席聯合國會議　美國務院拒回應

中東危機爆發！英國急撤駐兩伊外交人員　強生：400駐軍仍留當地

6歲兒打手遊…連續課金逾70萬　日父母看帳單嚇傻「求蘋果全額退款」

青少年衝進急診室挾持醫生救友　救護車到現場傻眼「只是腳扭傷」

比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

經典「石拱門」斷裂！規模5.8強震清晨襲波多黎各　多處房屋倒塌

英國O2電信網路出狀況　iPhone XR用戶無法上網、打電話

中職／樂天桃猿春訓初體驗　川田喜則想建室內球場

CBA／陳盈駿獲星鋭挑戰賽　明星賽系列唯一出戰台將

謝龍介翁立友力挺屏北立委候選人葉壽山　轟動市場婆婆媽媽

颱風天值班竟遭同事跨坐大腿強吻　判賠35萬確定

IG玩遊戲免費拿！PAC-MAN小幽靈、水果跳上20款包可愛到尖叫

竹縣民代「贈一大袋物資」　因為說了「關鍵一句話」遭涉賄調查

中職／許銘傑驚喜現身猿開訓　林柏佑、王溢正秒變無尾熊撒嬌

郁方手抱小童星長大了！　17年後同框做公益陳年舊照首曝光

日本最佳年度重機票選TOP 10　SUZUKI「KATANA」奪冠！

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

國際熱門新聞

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人

辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達

獵豹親舔小羚羊　下秒回神咬死

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

爸帶9歲女趕鹿「慘死獵槍下」！

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

英第1位太空人：外星人真的存在

高恩逃走中　公然搭新幹線逃亡

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

7歲迷倒國王！不丹王后仙氣孕照曝光

戰鬥民族跨年夜「海灘坐蓮激戰」　30秒浪聲狂拍打

更多熱門

相關新聞

騙人照Out！TripAdvisor看真實評論

騙人照Out！TripAdvisor看真實評論

隨著社群媒體蓬勃發展，不少人會在IG上輸入景點，作為旅程安排時的參考，不過，在濾鏡和各式修圖的「加持」後，原本的景色大幅失真，到了當地才發現原來是照「騙」。另外，在定位功能不準確的情形下，也花了更多交通時間。

推特罵法官　記者恐被判1年徒刑

推特罵法官　記者恐被判1年徒刑

TripAdvisor新功能「旅程」上線

TripAdvisor新功能「旅程」上線

摩納哥王妃顏值與穿著太完美！

摩納哥王妃顏值與穿著太完美！

迷走魔幻古城　浪遊摩洛哥

迷走魔幻古城　浪遊摩洛哥

關鍵字：

駱駝TripAdvisor貓途鷹Viator摩洛哥

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

誘82少女拍裸照　台大準研究生判3年

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面