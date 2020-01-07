他家中翻出一枚神秘「日本國千元硬幣」！追查來源、化驗成分…結果都成謎

實習記者羅明輝／綜合報導

日本一名網友在家中偶然發現一枚圖案奇特的「千元硬幣」，這枚硬幣不但無法拿去兌現，就連國家造幣局都沒有相關的發行紀錄，發行人與發行時間全都是一團謎。他將照片貼到網路上，引起許多網友爭相討論。日本網路媒體NetLab為了找出神秘硬幣的「身世」，於是展開了一系列的深入調查。

日本網友Harizyan Pirano日前將家中舊硬幣照片PO上推特，日媒NetLab便針對這枚硬幣訪問他。Harizyan Pirano提到，自己過去曾經從事社會福利相關的工作，大約十年前，他的一名同事在幫忙搬家時，意外在客戶家發現了一批紀念幣，後來就拿去兌現。當時這枚硬幣也混雜在紀念幣中，不過唯獨它無法兌現，「我聽他說了之後覺得很奇怪，他看我好像滿有興趣的，於是就把紀念幣送給我了。」

仔細觀察這枚硬幣，只見它表面閃著金色光芒，正面寫著「陸奧小川原國家石油備蓄基地開發事業記念」，正中央還畫著石油罐、鐵塔的精緻圖案；至於背面則刻著「日本國」、「千圓」等字，中間則是繪了一隻天鵝（代表青森的縣鳥），天鵝下方還有畫了青森的地圖」。它的尺寸相比500日元似乎還要大上2倍，重量則是25克。看著硬幣，Harizyan Pirano說道，「直到最近，我突然想起這枚硬幣的存在，所以重新把它翻出來，並拍照上傳推特，想知道有沒有人清楚它的來源。」

▲ 網友在家中翻出一枚神秘的千元硬幣 。（圖／翻攝harizyan_pirano推特）

為了解開謎團，NetLab接著詢問了財務省和造幣局，卻被告知「這並非日本法定貨幣、查不到相關的發行紀錄」，因此初次排除了這枚硬幣屬於法定紀念幣的可能性。隨後，NetLab又根據「陸奧小川原國家石油備蓄基地」這條線索，詢問了該基地的上級單位「日本石油天然氣暨金屬礦物資源機構」（JOGMEC）。

JOGMEC發言人說明，「大約在10多年前，也曾有人前來詢問關於這枚硬幣的資訊，不過包含現在已經退休的員工在內，我們沒有任何人清楚它是誰發行的。另外，石油採集基地附近為了防止起火，是絕對不可能設置任何電塔的，因此硬幣上面所繪製的圖案，並非備蓄基地內的實際景象，再加上，硬幣在製作上看起來不算精緻，我們推測，它很有可能是由相關愛好者『自行製作、發行』的。」

緊接著，NetLab又在推特上聯繫到另一名「同款硬幣」的持有者。這名持有者稱，他所有的硬幣似乎是1980年代，家族旅行經過陸奧市某間自助餐時，餐廳裡面展示的硬幣，他當時被這枚前所未見的硬幣吸引，最後以一千元向店家轉買下，帶回家收藏。」他也補充，記得當時這種貨幣，在陸奧市一帶好像有小規模流通過一陣子。

Netlab後來又實際前往陸奧市一趟，找到持有者口中的那間餐廳，已經歇業的店長提到，他對於硬幣印象已經模糊，只依稀記得好像有這件事而已。

同時，Netlab也委託專家針對硬幣成分做進一步分析，並與陸奧市金屬加工廠和貴金屬業做比對。不過，業者透露，陸奧市周遭並沒有能進行類似加工的工廠。面對眼前線索的一再中斷，NetLab決定將硬幣分析成果公布在官網，並繼續徵求其他硬幣持有人，或對這枚硬幣的資訊有所了解的專家，希望可以盡快解開神秘硬幣之謎。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！