美軍空中加油機吊桿掉落　砸中F-15戰鬥機艙罩

▲空中加油頻出意外，KC-46加油機吊桿砸中F-15E「打擊鷹」艙罩。。（圖／U.S. Air Force）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國空軍一架加油機KC-46「飛馬座」在執行任務中出包，吊桿砸落受油的F-15E「打擊鷹」艙罩。空中加油具有相當風險性，2018年12月駐日美軍的軍機和加油機相撞雙雙墜海；9月一架F-35C戰鬥機在演習時發生意外，機身全毀，損失超過新台幣6100萬元。

The Drive 網站表示，KC-46的吊桿從F-15E加油口滑落，它的控制面板也隨之掉落在戰鬥機的艙罩上。根據Instagram帳號kc135_boomer在5日發布的事故短片，吊桿砸落艙罩時，下方的F-15E機身猛烈晃動，險象環生。影片下方有網友打趣表示，「飛行員應該擁有一件防護衣」，空中飛行形同賭命，一個環節沒做好就很有可能釀成悲劇。

加油機可以在空中為軍機添載燃料，讓飛機不受到起飛時最大燃料裝載量的限制，並且取代降落加油來節省能源，在波灣戰爭時被廣泛使用，然而卻時常傳出零件墜落，捲入下方戰鬥機的意外。「要達到美國空軍標準還有很大的進步空間」，The Drive認為事件發生的原因出在加油機身上，KC-46仍有許多缺陷。機械檢查、人為因素與天候因素都關係著飛行員安全，空中飛行的變因控制需要百分之百的精準度。