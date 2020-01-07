　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北約秘書長談美伊「新一輪衝突無人獲益」　歐盟憂核協議破裂：伊朗要克制

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北太平洋公約組織（NATO）秘書長史托藤伯格（Jens Stoltenberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史托藤伯格（Jens Stoltenberg）要美伊別再打了。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍空襲伊朗「聖城軍」少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）引起的後續效應，使全球緊張；北太平洋公約組織（NATO）秘書長史托藤伯格（Jens Stoltenberg）呼籲，降低當前緊張情勢，中東爆發衝突「對誰也沒好處」，但他並未指責美國此次的行動。

經濟北約29國周一（6日）在布魯塞爾（Brussels）召開緊急會議，針對中東情勢進行商討。其中德英兩國主張，儘管蘇萊曼尼的死加劇中東複雜局面，但和伊斯蘭國（ISIS）軍事組織的戰士仍有必要繼續下去。

▲▼北太平洋公約組織（NATO）秘書長史托藤伯格（Jens Stoltenberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲北約對美國空襲行動沒有置喙，但要求伊朗必須克制。（圖／達志影像／美聯社）

美國和伊朗不受控的激進反應讓歐洲各國外交管感到頭痛，他們似乎難以有效降低現在的緊張局面，對於伊朗怒棄2015年的核武協議，歐洲諸君們也顯得力有未逮。

史托藤伯格指出，北約成員國已經聽取美國官方對於中東情勢的簡報，並呼籲雙方應該克制和減緩危機，「一場新的衝突對誰也沒好處，所以伊朗必須克制進一步的暴力和挑釁」。至於北約是否譴責美國此次的刺殺行動，史托藤伯格採取迴避答覆，僅表示這是「美國自己的決定」。

歐盟各國領袖聯合出聲，「我們呼籲各方盡全力節制和負責。我們特別呼籲伊朗克制進一步的暴力和擴張，並敦促伊朗收回所有和『聯合全面行動計畫』（即2015年核子協議，JCPOA），相違背的行為。」

ET快訊
沈一鳴「無法入祀忠烈祠」原因曝光　將葬五指山國軍公墓
阮經天「過夜小16歲蘿莉女星」全被拍！甜蜜約會照曝光
小四兒子發現她拍片！D槽女神「查手機搜尋紀錄」錯愕認了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲野火襲露營地！一家4口逃電影院躲6天　媽回憶：半夜天空被燒得橘亮

2020大選逼近！美議員推文「港台人站一起」　憂大選結果牽動自由民主

獵豹「母愛本能」親舔初生羚羊　下秒意識錯誤…追殺咬死

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人…法官怒判無期！

美海軍陸戰隊「勸退信」周末瘋傳　國防部長闢謠止血：沒要撤軍伊拉克

北約秘書長談美伊「新一輪衝突無人獲益」　歐盟憂核協議破裂：伊朗要克制

20歲辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達！　她嬌喊募到2100萬：救救無尾熊

帥爸帶9歲女進森林趕鹿「慘死獵槍下」！　家屬：新年剛過就帶來噩耗

MeToo好萊塢狼製片紐約剛開庭…在洛杉磯也被起訴！　「撐拐架出面」遭嗆

澳洲降下小雨…反阻礙消防隊滅火　火勢即將合併成「超巨大野火」

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」　麥當勞買一送一！連續16天吃起來

澳洲野火襲露營地！一家4口逃電影院躲6天　媽回憶：半夜天空被燒得橘亮

2020大選逼近！美議員推文「港台人站一起」　憂大選結果牽動自由民主

獵豹「母愛本能」親舔初生羚羊　下秒意識錯誤…追殺咬死

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人…法官怒判無期！

美海軍陸戰隊「勸退信」周末瘋傳　國防部長闢謠止血：沒要撤軍伊拉克

北約秘書長談美伊「新一輪衝突無人獲益」　歐盟憂核協議破裂：伊朗要克制

20歲辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達！　她嬌喊募到2100萬：救救無尾熊

帥爸帶9歲女進森林趕鹿「慘死獵槍下」！　家屬：新年剛過就帶來噩耗

MeToo好萊塢狼製片紐約剛開庭…在洛杉磯也被起訴！　「撐拐架出面」遭嗆

澳洲降下小雨…反阻礙消防隊滅火　火勢即將合併成「超巨大野火」

小商人再出招！　行動貨卡升級洋辣妹熱舞影片　諷林國慶兒任政協

台南轉運站正式啟用營運　黃偉哲：提供多功能複合式轉運服務

商務艙乘客「全程腳踩螢幕」被拍照公審！　主角竟是知名女星…秒道歉了

武漢肺炎多病例來自海鮮市場　患者「肺部白色陰影面積2/3大」醫藥費狂飆

提升醫療資源！李問與秀傳醫院合作　讓馬祖人赴台看病更便利

恩比德手指「嚴重變形」仍砍18+9+8　西蒙斯不出手三分？主帥：我失敗了

澳洲野火襲露營地！一家4口逃電影院躲6天　媽回憶：半夜天空被燒得橘亮

宿舍睡覺一直聽到「喘息聲」　女大生翻身：我後悔了…收驚香全熄斷兩半

沈一鳴將葬五指山國軍公墓　非「作戰身亡」恐難入祀圓山忠烈祠

房仲帶看屋…見3歲童好可愛「親一下」挨告！不動產公司也要賠

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達

爸帶9歲女趕鹿「慘死獵槍下」！

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

高恩逃走中　公然搭新幹線逃亡

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

川普：伊朗永遠不准擁有核武

7歲迷倒國王！不丹王后仙氣孕照曝光

前眾議員疑東京灣輕生　推特曾預告…

吃拉麵突收紙條 　他一看內容秋逃跑

獵豹親舔小羚羊　下秒回神咬死

更多熱門

相關新聞

爸帶9歲女趕鹿「慘死獵槍下」！

爸帶9歲女趕鹿「慘死獵槍下」！

美國南卡羅來納州（South Carolina）一對熱愛打獵的父女，元旦當天和2名獵人同行進到森林打獵，卻在分開後被誤當成野鹿射殺，當場不治。

MeToo好萊塢狼製片陷「紐、洛」官司

MeToo好萊塢狼製片陷「紐、洛」官司

川普：伊朗永遠不准擁有核武

川普：伊朗永遠不准擁有核武

中華男排資格賽7日下午4點強碰伊朗

中華男排資格賽7日下午4點強碰伊朗

攻擊文化地點犯戰爭罪　川普抱怨

攻擊文化地點犯戰爭罪　川普抱怨

關鍵字：

北約伊朗美國空襲蘇萊曼尼聯合全面行動計畫

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

10男女夜衝武嶺放煙火！警方找到人了

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

子瑜暴瘦！一舉手「肋骨根根現形」

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面