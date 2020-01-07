美股漲跌互見 　台指期開盤上揚46點

▲美股道瓊上漲 68.50 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 46 點，來到 11,995 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美伊衝突持續升溫，但 Alphabet、Netflix 等科技股漲幅凌厲，擺脫地緣政治風險，推動美股三大指數反彈，惟半導體類股持續委靡不振。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 46 點，來到 11,995 點。

標普 500 指數上漲 11.43 點，或 0.35%，收 3246.28 點。那斯達克指數上漲 50.69 點，或 0.56%，收 9071.46 點。美股道瓊指數上漲 68.50 點，或 0.24%，收 28703.38 點。費城半導體指數下跌 19.30 點，或 1.04%，收 1 834.68 點。

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美軍上週五（3日）擊斃伊朗軍事領袖蘇雷曼尼後，伊朗週日宣布不再遵守核協議對提煉濃縮鈾的限制，更傳出募資 24 億懸賞川普人頭並發動網路攻擊。

美國總統川普最新回應表示，美方已鎖定伊朗 52 個目標，若伊朗對任何美國人或目標發動攻擊，美國將全面反擊，週一更推文稱伊朗永遠不會擁有核武器。

截至今早8：47，台指期上漲 56 點，來到 12,005 點。