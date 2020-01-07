帥爸帶9歲女進森林趕鹿「慘死獵槍下」！　家屬：新年剛過就帶來噩耗

▲卓迪（Kim Drawdy）帶著9歲女兒勞倫（Lauren）打獵，卻慘死獵槍下。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南卡羅來納州（South Carolina）一對熱愛打獵的父女，元旦當天和2名獵人同行進到森林打獵，卻在分開後被誤當成野鹿射殺，當場不治。

綜合外電報導，南卡羅來納自然資源部（SCDNR）指出，9歲的勞倫（Lauren）和30歲的卓迪（Kim Drawdy）是一名父女，狩獵季節最後一天，同時也是2020新年當天，父女倆和2名友人一起到沃爾德伯勒（Walterboro）森林內打獵。兩組人分開後，卓迪正帶著勞倫驅趕鹿群到一處好獵擊的地點，卻雙雙被突如其來的子彈打中。

▲勞倫剛學會打獵，也很喜歡和父親享受當地的狩獵文化。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

由於父女倆倒地的地點離公路距離遙遠，且樹林密集，無法開車到達，因此警方獲報後只能揹著設備徒步接近，和現場採證驗屍小組同時抵達。柯爾頓郡（Colleton）驗屍官哈維（Richard M. Harvey）在經過周末驗屍後，證實卓迪和勞倫當場死亡，死因則是明顯的槍傷，不過他和官方都未向外界透露槍枝款式。

卓迪的哥哥對於親弟的死難以置信，他告訴「WCSC」記者，新年的第一天才剛到，竟然就發生這樣的憾事，他和全家人都很難接受。和卓迪家族是朋友的威廉斯（Shirley Williams）則說，這種事情根本不該發生，「震驚，就是震驚和難過。」家族正在為父女倆的葬禮籌錢，希望能受到各界幫忙。





▲勞倫常和一家人到河上釣魚，到林裡打獵。（圖／翻攝自臉書「Kim Drawdy」）

目前現場狀況仍等待還原，包括卓迪和勞倫當天是否穿著反光的黃色背心等。事實上，南卡羅來納每年的狩獵祭都會有好幾起意外，近年的狩獵祭尾聲也都有發生過類似事件；2019年，全州共發生16起打獵意外，其中11起與槍枝有關，造成2人死亡，另外5起則和伐木有關，其中一人死於樹幹倒下。

官方表示，像卓迪和勞倫的遭遇並非常見，通常打獵意外都屬罕見，因此致死的事件更是稀少。