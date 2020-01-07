MeToo好萊塢狼製片紐約剛開庭…在洛杉磯也被起訴！　「撐拐架出面」遭嗆

▲好萊塢著名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）在紐約、洛杉磯分別因性侵等罪嫌被起訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

性侵風波吹起「#MeToo」的好萊塢著名製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），涉嫌對超過75名女性進行性騷、性侵等不當行為，於台北時間7日在洛杉磯正式被以2起聯邦性侵罪起訴，時逢紐約法庭對他的性侵案進行陪審團遴選前夕。

「NBC News」報導，洛杉磯地區檢查官蕾西（Jackie Lacey）表示，溫斯坦涉嫌犯下2起性犯罪而遭起訴，其中一起為強制性交，另一起則是在2013年2月犯下的性侵犯，「我們相信證據會揭露出，被告利用他的權勢和影響力接近受害者們，然後對她們犯下暴力行為。」她說檢方建議保釋金門檻設為500萬美元（約新台幣1.5億元）。

▲洛杉磯地區檢查官蕾西（Jackie Lacey）正式起訴溫斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

檢查官辦公室已針對9起對溫斯坦的性侵犯指控內容進行審查，目前僅以當中2起提訴，若成功定罪的話，將讓溫斯坦面臨28年聯邦監獄生活。溫斯坦的鹹豬手似乎永不停機，被洛杉磯檢察官正式起訴前數小時，他在紐約的性醜聞官司竟還引出更新的指控；麥葛溫（Rose McGowan）、阿奎特（Rosanna Arquette）和「其他多名女性」，指控溫斯坦在到紐約開庭的第一天，就對她們做出性騷擾行為。

67歲的溫斯坦對外宣稱剛動完背部手術，必須持拐架行走，當他在紐約下車正要走進法院內時，對街的數名女性高聲指控受到溫斯坦玷汙，而他彎腰拿柺架行走只是裝裝樣子，為了博取大眾同情。她們痛斥他是「懦夫」，因為他甚至不敢和她們有任何眼神接觸。

▲▼一群女性在紐約法院外厲聲指控，溫斯坦在開庭第一天對她們伸出鹹豬手。（圖／達志影像／美聯社）

紐約官司方面，溫斯坦被控2013年在曼哈頓飯店房間犯下強制性交案，以及2006年強迫另一名女性發生性行為。紐約的訴訟進度正走到遴選陪審團階段，若溫斯坦最終被判有罪，將面臨最高終身監禁的下場，審判預計持續6周。