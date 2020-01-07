春節拉貨效應挹注　鮮活果汁2019年營收35.2億元續創新高

▲鮮活果汁2019年全年合併營收達35.20億元，續創歷史新高。圖為鮮活果汁董事長黃國晃。（圖／鮮活果汁提供）

記者林淑慧／台北報導

濃縮果汁飲品原物料大廠鮮活果汁表示，受惠於農曆春節需求於去年12月提前啟動拉貨動能，推升公司2019年全年合併營收達35.20億元，年增率達9.22％，續創歷史新高。

鮮活主管指出表示，因應2020年農曆春節在1月下旬，終端客戶為迎接農曆春節的消費人潮，以及經銷商為配合物流作業，於去年12月提前啟動拉貨動能，帶動12月合併營收2.93億元，年增率達21.79％。

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▲濃縮果汁飲品台商鮮活果汁位於大陸昆山的工廠外觀。（圖／鮮活果汁提供）

受惠於中國大陸手搖茶飲市場方興未艾，餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，新式茶飲世代，訴求多樣性產品引領的爆品需求成長，公司憑藉少量多樣及客製化的訂製優勢，更採取與客戶共同研發、獨家供應的模式，推升2019全年合併營收35.20億元，續創史上同期新高紀錄。

展望後市，鮮活表示，迎接中國大陸的新式茶飲需求，公司具備全方位製造服務供應商優勢，與經銷商及終端客戶緊密度高，更積極開發非果汁類飲品原料，公司看好健康趨勢需求，隨著新產能的逐步貢獻，營運可望正向發展。