澳洲降下小雨…反阻礙消防隊滅火　火勢即將合併成「超巨大野火」

▲澳洲野火持續延燒，微量降雨幾乎沒有任何效果。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

澳洲東部野火失控，儘管部分地區近日降下小雨，能讓火場稍稍降溫，也讓前線消防員能得到喘息機會，但仍不足以撲滅火勢，反而造成災區道路泥濘，也降低了「引火回燒」法的成效。當局警告，預估未來幾日內當地將再度恢復成高溫、強風天氣型態，火勢可能進一步擴大。

綜合外媒報導，部分野火災區在24小時內紀錄到約15毫米的降水，但在部分地區雨勢剩至微量到幾乎觀測不到，完全不足以撲滅火勢。

新南威爾斯州鄉村消防局發言人艾倫（Greg Allen）說，雖然氣溫確實降下來，但火場降雨其實並不是一件好事。他解釋，毛毛雨可能會阻礙「引火回燒」（back-burning）的效果。這是一種戰術性滅火措施，也就是利用可控火勢阻止野火蔓延的辦法，常被用來對抗森林大火。

▼野火產生的霧霾，使首都坎培拉空氣品質極差，天空灰濛濛一片。（圖／路透）

墨爾本大學森林大火防制專家達夫（Thomas Duff）則指出，小雨可能使道路變得泥濘，讓重型機具更難抵達火場前緣。由於火勢預估在本周稍晚惡化，消防隊員目前正把握時間清除火場周邊的植被等可燃物，創造防火線阻止火勢蔓延。

目前很難預估需要怎樣程度的降水才有可能撲滅火勢，但達夫博士指出，至少需要長時間維持數英吋（1英吋約為25毫米）以上降水才有可能達到效果，遠高於目前的15毫米小雨。

截至6日上午，位於維多利亞州科里揚（Corryong）和新南威爾士州科修斯科山國家公園的兩場火勢，彼此相距僅10公里，當局預估氣溫將於9日起重新回升，屆時肆虐新南威爾斯州南部和維多利亞州東北部的兩場野火可能將匯聚在一起，形成一場「超大火勢」（mega blaze）。新南威爾斯州長貝雷吉克利安說（Gladys Berejiklian），「我們沒有自滿的餘地，特別是全州還有130處火勢。」

澳洲當局已經出動陸軍部隊投入救災，包括在新南威爾斯和維多利亞州派出援助團，並向南澳洲阿得雷德附近的袋鼠島派出援助車隊。自去年9月野火開始蔓延以來，澳洲已經有至少24人喪命，但野火危機可能還會持續長達數月。