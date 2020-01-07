Live／韓國瑜祭出「反奧步108招」　舞台劇實況開演

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室6日上午召開「只有你想不到，沒有他們做不到」記者會，公布日前向網友徵選投票前綠營可能出手的108招選舉奧步招式以及防制方法，韓國瑜也將親自出席。《ETtoday新聞雲》全程直播。記者會現場實況演出包含抹黑、抹紅、抹黃的劇情。

韓國瑜競選辦公室表示，2020大選到了最後的關鍵時刻，儘管非常不願度人以小人之心，但現實很骨感，這些日子以來相信大家也看到了各式千奇百怪的奧步出現，因此，徵求各位好朋友的奧步防範建議，歡迎各種最稀奇古怪、最不可思議、最防微杜漸的想法提到我們這邊，徹底阻絕競爭對手任何惡意的選舉操作。

韓國瑜競選辦公室指出，自1月2日起，競選團隊將會挑選數則「最佳奧步防範建議」於韓國瑜 Facebook 官方帳號公佈，最後將由韓國瑜選出最厲害的5則，在6日的記者會上公布，邀請獲選的好朋友參與1月9日凱道競選造勢活動，並且贈送30元以下小禮物表達感謝之意。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

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