倒數4天追英文／英粉站出來！蔡英文12小時橫掃嘉義、雲林、南投、彰化

▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔡文鈴／台北報導

2020大選倒數5天，總統蔡英文自6日起開始「勇敢自信 護台同行」車隊掃街活動從故鄉屏東出發，沿途受到許多支持者夾道歡迎，第二天（7日）一早九點到晚上九點，橫掃嘉義、雲林、南投、彰化，一共9場行程，各位英粉千萬別錯過。

蔡英文第二天早上九點在嘉義線水上鄉舉辦出發記者會後開跑，首先在立委候選人蔡易餘的「水上後援會」進行車隊掃街，接著到嘉義市東區與立委候選人王美惠合體，車隊從王美惠競總出發沿路開到檜意森活村與選民見面，中午十二點左右，車隊來到民雄鄉，蔡英文跟立委候選人陳明文在競選總部進行掃街。

中午過後，下午兩點蔡英文車隊來到雲林，與立委候選人蘇治芬、劉建國合體，並在雙方的競選總部做定點掃街。

傍晚四點半左右，蔡英文車隊行駛到南投縣立委候選人蔡培慧的服務處，沿途向選民拜票，還會到「小英草屯後援會」與支持者見面，晚上六點於草屯鎮陳府將軍廟廣場舉辦造勢晚會。南投造勢晚會結束後，蔡英文最後一站會趕到彰化精誠夜市的造勢晚會，為第二天的行程畫下完美句點。

此外，副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨黨主席卓榮泰也同步展開車隊掃街活動，四方人馬最終於1月10日在台北合體，誓言力拚總統連任、國會過半。

▲總統蔡英文高雄掃街，受到許多支持者歡迎。（圖／記者蔣婕妤攝）

