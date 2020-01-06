慧洋海運去年每股賺3.41元　換約租金漲幅將提升至12%營運看好

▲針對船隊規劃，慧洋海運今年預計將新進7艘節能船，其中2艘將配置脫硫器，以增添船隊優勢及調度的彈性。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

企業自結2019年財報陸續出爐。散裝航運業者慧洋今（6）日公佈2019全年自結合併營收為138.33億元，稅前淨利達22.16億元，分別較前年同期增加5.86%與18.78%，自結每股稅前盈餘（EPS）則為3.41元，獲利表現優於2018年的3.02元水準。

散裝航運產業去（2019）年因巴西淡水河谷礦災、美中貿易談判拉鋸遞延等諸多外在因素，影響運價議價空間，慧洋於2019年的平均租金換約漲幅為4%，2019年12月合併營收為新台幣11.24億元，自結單月稅前淨利為新台幣1.19億元，每股稅前盈餘則為0.18元。

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▲看好節能新造船帶動船隊升級，慧洋海運營運長趙子隆(圖左)與財務長薛亦駿，樂觀看待今年集團營運更上一層樓。（圖／慧洋提供）

慧洋表示，今年預計有40艘船舶進行換約，由於美中談判將於本月15日簽署第一階段協議，全球穀物運輸需求可望回補，再加上環保法規的實施可望調節市場供需，公司預期換約漲幅將可望提升至12%，可望一舉擺脫過去的低潮，迎接春燕到來。

在船隊規劃方面，慧洋2019全年總計交付4艘節能新船並汰換7艘舊船，今年則預估將新進7艘節能船，其中2艘將配置脫硫器，以增添船隊優勢及調度的彈性，並依市場價格適時處分5至10艘老舊船舶，維持慧洋船隊運力，目標規模將落在125至130艘且平均船齡6年左右的最佳狀態。

面對今年元旦上路的限硫令，慧洋指出，由於中小型船舶加裝脫硫器之成本較高，回本年限長，因此散裝航運普遍共識以使用低硫油為主。至於目前市場上高、低硫油報價差距擴大、供給問題浮現的情況下，由於慧洋租約船比重較高，燃油成本為租家負擔，因此油價差距對公司營運衝擊較小，加上慧洋旗下擁有四成以上的節能船，相較於其他同業更具競爭優勢，整體效益貢獻將在今年明顯擴大。