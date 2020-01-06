外資開趴熱錢湧入　2019年淨匯入4763億創5年來新高

▲根據統計，2019年全年外資累計淨匯入約159.96億美元，一舉創下5年以來以來新高。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布最新外資動向，2019年12月外資累計淨匯出約38.38億美元（約新台幣1164億元），而2019一整年外資淨匯入達156.96億美元（約新台幣4763億元），一舉創下2015年來新高。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年12月1日至12月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約38.38億美元；陸資累計淨匯入約0.004億美元，合計外資12月單月淨匯出38.384億美元。

請繼續往下閱讀...

統計也指出，從過去至2019年12月底，外資與陸資還是累計淨匯入達2,134.11億美元，其中外資累計淨匯入2,131.67億美元，陸資累積淨匯入約2.44億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，截至2019年12月底，外資累計買超上市股票約2,450.22億元、買超上櫃股票約250.15億元；陸資累計賣超上市股票8.45億元、買超上櫃股票8.4億元。

觀察2019年外資動向，除了5月中美貿易戰升溫，以及7、8月外資領股息後，有淨匯出的情況外，從9月開始轉為淨匯入，且連續4個月呈現淨匯入的態勢，一整年外資淨匯入高達156.96億美元，創下5年來新高紀錄。