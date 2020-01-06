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統一烘焙盃祭20萬獎金號召好手　學生得獎麵包可望上架小七圓夢

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▲第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學，與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學奪得「評審團大獎」。（圖／統一提供）

▲第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學，與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學奪得「評審團大獎」。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

烘焙業者拓展白金商機，首創分潤制度向新秀招手。統一集團旗下統一麵包大手筆祭出20萬元總獎金，舉辦校際烘焙大賽，吸引全台共五十所大專院校學子參賽，最終由慈惠醫護管理專科學校與弘光科技大學的學生奪得評審團大獎，獲獎作品將有機會於全台小七上架銷售，搶攻白金商機。

統一企業公關經理凃忠正表示，為鼓勵更多學生創意烘焙作品走出校園，成為市場上耀眼的明星商品，統一日前舉辦第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」除了祭出20萬總獎金，並創新上架分潤制度，學生的得獎作品有機會在全台7-ELEVEN門市上架販售，提供富有烘焙熱情的莘莘學子們一個夢想成真的舞台。

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▲第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」共有來自五十所大專院校的隊伍參賽，並選出遍及北、中、南、花東與離島的12強隊伍進入決賽。（圖／統一提供）

▲第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」選出遍及北、中、南、花東與離島的12強隊伍進入決賽。（圖／統一提供）

第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」共有來自五十所大專院校的隊伍參賽，選出遍及北、中、南、花東與離島的12強隊伍進入決賽；統一表示，決賽過程歷時四小時，最終由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧同學與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷同學技壓群雄奪得「評審團大獎」。

「這二組得獎隊伍的作品不僅創意表現亮眼、風味別於市場既有，獲得評審們一致的肯定及認同。」凃忠正說，從作品可見學生們展現絕妙的創意，包括多數運用在地食材的鹹口味創意麵包，烘焙出兼具傳統與創新的不同風味，表現令人驚艷。

統一表示，第一屆評審團大獎麵包「統一麵包-紫薯QQ」成功上架小七圓夢，更突破銷售門檻獲得首波分潤，獎金超過14萬元；而本屆榮獲「評審團大獎」的二款作品，將由統一麵包團隊協助進行產品開發與量化的調整，有機會實現小七超商上架銷售，讓學生麵包走出校園，成為烘焙市場上耀眼的明星商品。

▲統一集團旗下統一麵包大手筆祭出20萬元總獎金，舉辦校際烘焙大賽，攜手莘莘學子搶攻白金商機。（圖／統一提供）

▲統一集團旗下統一麵包大手筆祭出20萬元總獎金，舉辦校際烘焙大賽，攜手莘莘學子搶攻白金商機。（圖／統一提供）

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