　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

脖子骨折、四肢全斷！大象暴躁遭隔離　飼主探望直接被分屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 大象,象。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泰國清萊府一頭大象因性情暴躁而被隔離，未料竟攻擊殺害飼主。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王致凱／綜合報導

泰國清萊府6日發生一起大象分屍飼主慘案。一名65歲男性在山上放牛時，遭自己飼養的大象攻擊致死，遺體被發現時頸部、四肢都呈現骨折狀，下肢更直接與身體分離，死狀極慘。據悉，該頭大象事發前就出現性情異常暴躁情況，可能因此產生攻擊傾向；警方調查後，仍將遺體送往醫院進行二次屍檢，確認真正死因。

根據泰國《泰叻報》報導，清萊府湄瑤（Mae Yao）警察局6日接獲報案，稱有人遭大象攻擊死亡，隨即安排調查人員前往現場。據悉，事發地點為距離村莊約2公里的山區竹林，65歲死者被發現時呈仰臥狀，腹部有嚴重傷口、頸部骨折，雙腿也被扯斷。

死者的45歲兒子表示，行兇的大象是他們自家飼養，日前大象性情變得異常暴躁，他擔心大象攻擊旁人，因此暫時將牠帶到山中竹林隔離，並且用鐵鍊將大象拴住，未料仍發生慘事。

警方初步調查認為，可能是65歲飼主想要靠近大象時，大象產生了敵意並且發動攻擊，將他拖行並弄斷四肢，直到死者斷氣為止。死者兒子上山尋獲父親遺體後，立刻馴服了大象並且報警。目前，警方已經將死者遺體送到醫院進行二次屍檢。

►「2020愛妳愛妳」～超殺IG討論爆款來了！

ET快訊
「5生肖」尾牙中獎率爆棚！詹惟中掛保證　升官、買彩券財神眷顧
買珍奶遇女神店員！他發現給錯吸管　折返店內結局超展開
相隔5km人潮大比拚！李佳芬輔選喊5萬人　蔡英文「爆場」照曝
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高恩逃亡路線曝光！公開搭新幹線去大阪　藏身超大樂器箱躲安檢

脖子骨折、四肢全斷！大象暴躁遭隔離　飼主探望直接被分屍

攻擊伊朗文化地點犯下「戰爭罪」　川普怨：他們就可以放炸彈炸美國人？

野火蔓延「天空變橘」　台灣青年怕浪費簽證…續留澳洲打工

經歷「明治到令和」5代天皇！　最長壽人瑞阿嬤歡度117歲生日

澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

誓報父仇！伊朗死亡將領之女怒斥川普「瘋子」：美國的黑暗末日要來了

影／蘇萊曼尼遺體「搭客艙」返抵伊朗！百萬民眾上街哀悼　哈米尼心痛落淚

街頭拔牙「1顆20元」！牙醫用鐵絲纏牙、鉗子拉扯...網驚：不小心就一條人命

曼谷海水倒灌自來水有鹹味　市售瓶裝水也有怪味

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

她開箱10款讓男生最心動髮型　夢幻長髮＋細肩平口衣辣翻網友

高恩逃亡路線曝光！公開搭新幹線去大阪　藏身超大樂器箱躲安檢

脖子骨折、四肢全斷！大象暴躁遭隔離　飼主探望直接被分屍

攻擊伊朗文化地點犯下「戰爭罪」　川普怨：他們就可以放炸彈炸美國人？

野火蔓延「天空變橘」　台灣青年怕浪費簽證…續留澳洲打工

經歷「明治到令和」5代天皇！　最長壽人瑞阿嬤歡度117歲生日

澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

誓報父仇！伊朗死亡將領之女怒斥川普「瘋子」：美國的黑暗末日要來了

影／蘇萊曼尼遺體「搭客艙」返抵伊朗！百萬民眾上街哀悼　哈米尼心痛落淚

街頭拔牙「1顆20元」！牙醫用鐵絲纏牙、鉗子拉扯...網驚：不小心就一條人命

曼谷海水倒灌自來水有鹹味　市售瓶裝水也有怪味

AD搧8鍋歐尼爾後隊史新高　湖人20阻攻近20年最狂！詹皇直呼太奢侈

BTS柾國「2個小動作」被批對女藝人失禮！　粉絲心疼刷爆推特解釋：愛你

連3年創新高！鴻海2019年全年營收達5.34兆元　年增0.89%

馬路遇玉蘭花阿姨！新北正妹掏500買2串…竟遭強迫推銷：讓我早點下班

聽算命師一句話！彰化婦刮中「100萬頭獎」大驚：真的出運了

高恩逃亡路線曝光！公開搭新幹線去大阪　藏身超大樂器箱躲安檢

統一烘焙盃祭20萬獎金號召好手　學生得獎麵包可望上架小七圓夢

影／鍾明軒幫蔡英文催票：不想要讓人家決定未來就要說話讓人聽到

莎娃揪喬帥援助澳洲大火　壞小子領軍ACE捐款

奧運女排資格賽／中華女排迎首戰　7日晚間7點對地主泰國

國際熱門新聞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

男鄰聽到女慘叫報案　警到場一看「兇手」笑翻

傳伊朗懸賞24億　要取川普人頭

男新宿陸橋上吊輕生　推特曝現場照

吃拉麵突收紙條 　他一看內容秋逃跑

韓國瑜若當選　港示威者將速離台

7歲迷倒國王！不丹王后仙氣孕照曝光

即／伊朗恐不再遵守2015年核協議

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

交往3月求婚成功　他3天後槍殺未婚妻

伊朗揚言攻美35據點！以色列在內

澳洲大火延燒　逾4.8億隻動物死亡

袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」堆滿路

更多熱門

相關新聞

武漢不明肺炎　泰國加強入境旅客檢查

武漢不明肺炎　泰國加強入境旅客檢查

因應中國武漢不明原因肺炎疫情，泰國疾病管制局和泰國機場公司合作在機場加裝紅外線溫度掃描機，並加強對來自武漢旅客的檢查措施。泰國官員呼籲民眾不要恐慌。

雅加達建築倒塌　一度多人受困

雅加達建築倒塌　一度多人受困

新加坡肺炎可疑病例　衛生部門：與武漢肺炎無關

新加坡肺炎可疑病例　衛生部門：與武漢肺炎無關

海警船進入　印尼增兵守南海主權

海警船進入　印尼增兵守南海主權

工人遭活埋！柬埔寨旅館倒塌36死23傷

工人遭活埋！柬埔寨旅館倒塌36死23傷

關鍵字：

大象東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面