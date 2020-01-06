金管會「突襲查核」！胡亦嘉為保護員工...宣布暫代街口投信董事長

▲胡亦嘉自7日起將代理街口投信董事長職務。（圖／記者湯興漢攝）



記者邱茀濱／綜合報導

街口集團執行長胡亦嘉自7日起將代理街口投信董事長職務，然而新任董事長將於董事會選任後，另行公告。據《中央社》報導，金管會證期局卻指出，投信董事長雖然是「備查制」，但還是要等街口投信將人事案送審後，才會判斷胡亦嘉的專業資格與適格性，最後給予批准。

街口支付2日發布「託付寶」的廣告，內容打出以電子支付帳戶買基金，可保證收益1.5%，被金管會認為有不當招攬吸金之嫌，但街口集團卻發聲明澄清，目前尚未發布託付寶服務，由街口金融科技上刊的相關廣告內容也未違法；證期局今天至街口投信進行全面的人員、資訊、作業調查及詢問，但街口投信已於1月2日公告託付寶廣告與其無關，街口投信也一直合法營運，完全沒有違規行為。

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聲明指出，街口投信員工突然遭到證期局如刑事偵查般的分開訊問、強硬要求員工撰寫自白書，調閱所有營運相關資料，加上證期局進行前述突襲查核，不僅未檢具法律面之理由，也嚴重妨礙合法營運公司的日常經營與運作，「如此獨裁的做法，令人無法接受」。

對此，聲明強調，街口集團執行長胡亦嘉為保護街口投信員工，正式改派街口投信的法人代表，現任街口投信董事長高武忠不再具有董事身分，因此自1月7日起由副董事長胡亦嘉暫為代理街口投信董事長職務。至於「託付寶」相關的細節，聲明說8日將由胡亦嘉在產品發布會上向外界說明。

▲胡亦嘉暫時代理街口投信董事長。（圖／翻攝街口投信官網）



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