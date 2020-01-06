Smart智富／榮景期尾聲　宜調節持股比重



文／Smart智富雜誌 黃嫈琪



回顧2019年，美股持續創下歷史新高，台股也長踞萬點之上，身為投資人該繼續做多？或是保持觀望？

《Smart智富》月刊總體經濟專欄作家愛榭克（Izaax），2014年在美股持續創新高時，就曾預告美股將會持續呈現走多頭走勢，並成功預測道瓊工業平均指數將於2018年後突破2萬5,000點。

他認為，想要準確掌握股市的興衰，最好的方法就是透過總體經濟指標，了解此刻正處於哪一段景氣週期，進而採取適合的投資策略。

他最新出版的《景氣循環投資》一書，就完整分享各個景氣週期的經濟指標判讀方式及投資策略分析。

其中，對於邁入2020年的此時此刻，他指出，因正處於景氣最熱的「榮景期」，堪稱是最困難的投資時期。在這個階段，由於後面接續著衰退期，股市將會經歷「熱漲冷縮」，也就是先吹了泡泡，然後泡泡才破裂，往往會讓投資人在股市的上沖下洗之間，不是過早放空被軋到天上，就是過晚退出市場而遭受崩盤重擊。輕則白忙一場，重則面臨重大損失。

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為什麼到了景氣後期循環的榮景期，資本市場往往會出現「非理性榮景」？

這是因為，當經濟經過相當長期的景氣擴張循環後，幾個長線的趨勢會成形，並且不斷加強。

當國民財富提升，就會刺激更多的消費需求，也帶來更好的企業盈利增長， 讓企業敢去做更多生產和風險投資及創新應用。

而當整體市場從消費者、企業到投資人的樂觀氣氛不斷加強的同時，會讓整體市場的風險胃納度提高，並推升股票享有更高本益比，並在榮景期發揮到極致。

相對的，景氣一旦墜入收縮循環，於景氣擴張循環出現的所有正向因子，都會在很短的時間內快速惡化。下行景氣會讓國民財富縮水、失業大增，影響所及就是讓消費力開始急凍，企業也賺不到錢。

這樣的情況下，企業會撙節開支，不願投資和創新，最終導致整個市場悲觀氣氛瀰漫；大家不願意買進風險資產的情況下，會讓股市本益比不斷下修，但仍舊乏人問津。

股市較大型的修正，往往就會發生在「由景氣擴張循環進入景氣收縮循環」的這個階段。當整體市場的本益比從25倍下修至15倍的過程中，縱然整體盈餘不變，光是評價面的修正，就會讓股市下跌40%！

因此，他建議，在景氣復甦期、成長期，甚至是絕大部分的衰退期中，持股比重應該盡可能提高，甚至適度增加槓桿使用，都是可以接受的做法；「持股不足」反而是前述景氣循環週期中最大的問題（報酬率必然輸給全指數的被動投資）。

然而，進入榮景期後，首先要調整的持股心態是：「持股必須充滿彈性，現金和避險操作的比重將適度增加。」股市走高的同時，投資人必須搭配適度的獲利調節，並於相對低檔處，確實依照總體經濟趨勢，考量是否再度加碼。

加入區間調節的格局之後，就有助於順利度過榮景期的許多波動考驗，順利在景氣週期循環過程中，持盈保泰、平安下莊。

簡言之，景氣後期循環的榮景期，投資者可將目標簡化為：「盡可能追上大盤報酬率，但又能在崩盤前全身而退。」

當市場最終崩盤之後，相較於滿手套牢股票的被動式指數投資人，信奉景氣循環投資法的投資人，手上卻充滿了現金，足以在接下來的衰退期和復甦期從容布局，把握難得的財富重分配機會！

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