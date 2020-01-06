　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

攻擊伊朗文化地點犯下「戰爭罪」　川普怨：他們就可以放炸彈炸美國人？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020/1/5，新年假期結束，川普和夫人梅蘭妮亞、兒子巴倫（Barron）搭乘專機從佛州返回白宮。（圖／路透）

▲新年假期結束，川普和夫人梅蘭妮亞、兒子巴倫（Barron）搭乘專機從佛州返回白宮。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普日前揚言，可能鎖定伊朗的「文化地點」攻擊，遭批評此舉已經觸犯戰爭罪行。川普5日抱怨稱，伊朗可以殺害、折磨美國人民，美國卻不能打擊伊朗的文化地點，這一點都不合理。

川普下令美軍於伊拉克境內擊斃伊朗「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼少將，德黑蘭當局則揚言報復，一時間讓中東局勢戰雲密布。川普4日在推特上表示，美國可能鎖定打擊伊朗52個重要目標，代表著1980伊朗人質危機中遭挾持的52名美國人質，其中包括對重要伊朗文化具有重要意義的目標。

此番發言立即引起輿論抨擊。角逐11月總統大選的民主黨籍聯邦參議院華倫提醒川普，「你是在揚言要犯下戰爭罪。我們與伊朗並不在交戰中，美國人民也不希望與伊朗開戰。你不會與伊朗開戰的，但你的言論始美國軍人和外交官面臨更大風險。」

同為民主黨的聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）也說，「鎖定平民和文化地點為目標是恐怖分子才在做的事。這是戰爭罪。」他說，川普一手釀成這場衝突，若開戰將使成千上萬美國人死去，國會必須阻止。

美國國務卿蓬佩奧連忙滅火稱，假使美國遭受攻擊，美軍將毫不猶豫地反擊，但一切行動都會遵循國際法規定。當媒體詢問他，白宮是否計畫鎖定伊朗文化目標，蓬佩奧則含糊其詞稱，「我們會做正確的事，合乎法律」。

川普5日搭乘空軍一號從佛州返回華府時忍不住抱怨說，伊朗殺害美國人，美國卻不能夠發動相應的反擊。川普說，「他們可以殺害我們的人民，他們可以把我的人民折磨到重傷，他們可以在路邊放炸彈攻擊我們的人民，我們卻不能動他們的文化地點？不合理。」

►「2020愛妳愛妳」～超殺IG討論爆款來了！

ET快訊
相隔5km人潮大比拚！李佳芬輔選喊5萬人　蔡英文「爆場」照曝
馬蓉爆新戀情！挽西裝男進飯店　身價「秒殺20個王寶強」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

攻擊伊朗文化地點犯下「戰爭罪」　川普怨：他們就可以放炸彈炸美國人？

野火蔓延「天空變橘」　台灣青年怕浪費簽證…續留澳洲打工

經歷「明治到令和」5代天皇！　最長壽人瑞阿嬤歡度117歲生日

澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

誓報父仇！伊朗死亡將領之女怒斥川普「瘋子」：美國的黑暗末日要來了

影／蘇萊曼尼遺體「搭客艙」返抵伊朗！百萬民眾上街哀悼　哈米尼心痛落淚

街頭拔牙「1顆20元」！牙醫用鐵絲纏牙、鉗子拉扯...網驚：不小心就一條人命

曼谷海水倒灌自來水有鹹味　市售瓶裝水也有怪味

委內瑞拉2議員各自宣稱「當選議長」　瓜伊多控政府阻撓連任

安倍只愛美中「想平起平坐」　學者：不在乎台選舉！《日台關係法》也破滅

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

攻擊伊朗文化地點犯下「戰爭罪」　川普怨：他們就可以放炸彈炸美國人？

野火蔓延「天空變橘」　台灣青年怕浪費簽證…續留澳洲打工

經歷「明治到令和」5代天皇！　最長壽人瑞阿嬤歡度117歲生日

澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

誓報父仇！伊朗死亡將領之女怒斥川普「瘋子」：美國的黑暗末日要來了

影／蘇萊曼尼遺體「搭客艙」返抵伊朗！百萬民眾上街哀悼　哈米尼心痛落淚

街頭拔牙「1顆20元」！牙醫用鐵絲纏牙、鉗子拉扯...網驚：不小心就一條人命

曼谷海水倒灌自來水有鹹味　市售瓶裝水也有怪味

委內瑞拉2議員各自宣稱「當選議長」　瓜伊多控政府阻撓連任

安倍只愛美中「想平起平坐」　學者：不在乎台選舉！《日台關係法》也破滅

新北免費到府教外籍看護工照護技巧　2019年逾400家庭受惠

相隔5km現場照比一比！李佳芬輔選喊5萬人　蔡英文「爆場」超震撼

冬季限定！新北貢寮海洋資源復育園區　沒外殼懸浮在水中「九孔寶寶」

奧運男排資格賽／中華赴陸參賽　首戰7日下午4點強碰伊朗

X1李翰潔、南道賢公開沉重道別影像！開口先道歉：你們的愛絕不會忘

代打嘉義！李佳芬心疼老公「過得坎坷」　談感情事：夫妻相處不必向外界交代

看女生小腿淪放牛班！苦苓開砲嗆「韓國瑜歧視女性」：渣男無誤

金管會「突襲查核」！胡亦嘉為保護員工...宣布暫代街口投信董事長

代打顧嘉義...現場喊5萬人！李佳芬：夫妻承擔的一切能為台灣開創新局面

「韓國瑜政見會只會罵我」台下爆怒吼　蔡英文：很多人害怕台灣交給這樣的人

國際熱門新聞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

男鄰聽到女慘叫報案　警到場一看「兇手」笑翻

傳伊朗懸賞24億　要取川普人頭

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

男新宿陸橋上吊輕生　推特曝現場照

韓國瑜若當選　港示威者將速離台

吃拉麵突收紙條 　他一看內容秋逃跑

7歲迷倒國王！不丹王后仙氣孕照曝光

即／伊朗恐不再遵守2015年核協議

伊朗揚言攻美35據點！以色列在內

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

交往3月求婚成功　他3天後槍殺未婚妻

澳洲大火延燒　逾4.8億隻動物死亡

袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」堆滿路

更多熱門

相關新聞

反對介入國際戰爭的川普帶領美國進入軍事衝突？

反對介入國際戰爭的川普帶領美國進入軍事衝突？

最令人困惑的是川普認為原先要對伊朗採取強硬立場的國家安全顧問波頓(John Bolton)過於鷹派，而將其解職，但如今卻做出波頓想要推動的軍事行動。唯一可解釋川普這項決定的理由，應當是他被彈劾所困擾，希望藉此轉移焦點，讓參議院無法推動這項程序。

蘇雷曼尼之女：美國黑暗末日將至

蘇雷曼尼之女：美國黑暗末日將至

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

現在的中東，會不會有第三次世界大戰？

現在的中東，會不會有第三次世界大戰？

伊朗中止核協議　陸：美國施壓是緊張根源

伊朗中止核協議　陸：美國施壓是緊張根源

關鍵字：

美伊關係伊朗中東波斯灣

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

認愛金希澈「MOMO親筆信道歉」！

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面