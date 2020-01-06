電信龍頭今尾牙　中華電豪灑600獎項

▲中華電信董事長謝繼茂。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信今(6)日舉行年終尾牙感恩餐會，席開120桌，共有近1,200名公司同仁及各方貴賓參，送出包括iPhone 11 Pro Max在內等超過600個獎項。董事長謝繼茂率高階主管上台感謝全體員工，讓公司在去（2019）年的激烈競爭中，仍獲得包括Frost & Sullivan「亞太新興市場最佳電信業者獎」及遠見雜誌「五星服務獎」等國內外多項肯定，為即將展開的 5G 新局立下堅實基礎。

謝繼茂強調，在5G方面中華電信已經做好「領先開台」的準備。

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獎勵員工 董事長送出加薪大禮

中華電信表示，2020年全體員工將肩負起5G領先開台的重責大任，謝繼茂為激勵員工，在2019年11月的董事會即通過2020年員工加薪方案，平均調幅3%，可說是今年開春的最大賀禮。

謝繼茂致詞時指出，感謝全體主管與同仁在 2019年的辛勞與付出。由於大家全力以赴，中華電信行動通訊品質持續獲得國內外各獎項肯定，300M以上宽寬頻客戶數年成長率達103%，9月推出MOD自由選套餐也深獲消費者喜愛，帶動ARPU成長，讓公司在各領域持續站穩業界領導地位。

金鼠年持續轉型工程 為5G新局添加動能

中華電信指出，2019年開始的轉型工程，在2020年將持續推進，以加速企業體質調整，因應數位經濟帶來的世界新局。2019年中華電信投資的「將來銀行」順利取得純網銀執照，成為公司創新佈局的一部份；「AloT大平台」持續深耕物聯網應用。

大數據、資安、人工智慧、SDN(軟體定義網路)與邊緣運算等技術亦不斷精進，引領數位創新 與智慧服務發展。