　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

康友攜手泰國正大集團合作　取得帝斯疫苗獨家代理權

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲康友前3季稅前9.73億創新高，印尼疫苗廠預計12月出貨。（圖／康友提供）

▲康友的印尼疫苗廠。（圖／康友提供）

記者姚惠茹／台北報導

康友-KY（6452）今（6）日宣布繼取得二張禽流感藥證幫印尼政府代工後，再度取得重大進程，與亞洲最大畜牧集團泰國正大集團合作，由印尼正大集團旗下PT SHS INTERNACIONAL獨家代理帝斯Harbindo品牌疫苗，未來正大集團SHS將獨家銷售帝斯禽流感疫苗及後續取得其他藥證的疫苗。

康友表示，正大集團在印尼養雞版圖高達40％市占率，年約16億隻，並在台灣市佔年約6億隻，自育種、孵化、飼養、屠宰到銷售一條龍生產管理，年產值超過1,000億台幣，若含其它畜牧及養殖，營收絕對超過1,500億台幣。

請繼續往下閱讀...

康友指出，正大集團擁有印尼最龐大市占率，最先進檢測設備及人員，就只缺疫苗廠，歷經幾個月的不斷檢測，帝斯禽流感疫苗療效深獲肯定，不僅讓正大集團自身採用，也要求為其獨家總代理，並銷售給其他60％業者，未來也有機會行銷到中國大陸之外的市場。

康友分享，帝斯為東南亞設備最先進及最大廠，為求得雙贏，歷經考量而給予Harbindo品牌獨家總代理權，而正大集團取得總代理權，價格也並未下降，對於剩下60％市場，也因正大集團登高一呼，有機會加速推廣。

康友強調，印尼禽類疫苗市場，隨著肉雞每年20％成長而成長，一年約有2億美元，複合成長率約20％，光2023年就有4億美元，而印尼政府預計2~4年間逐步關閉禽類疫苗進口，複合成長率不只20％，並隨著後面三張二價疫苗及一張三價疫苗取得後，可望挹注康友營運更上一層樓。

ET快訊
明道兄勒斃妻兒「並肩排好遺體」！手蓋毯子走進竹林自縊
快訊／X1宣布解散！出道5個月就解體　原因曝光
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

電信龍頭今尾牙　中華電豪灑600獎項

康友攜手泰國正大集團合作　取得帝斯疫苗獨家代理權

台指期大跌137點　分析師：震盪往下機率大、稍安勿躁

遠航給不出員工薪資　勞動部長許銘春責成勞動司長前往追討

北科大攜手華碩電腦　贊助設計新秀出國爭光

新年換新鈔！全台454家兌鈔指定分行可換　16日開始

蘋果CEO庫克去年報酬縮水8%　但仍高達37.9億元

央行12月出手調節匯市　外匯存底增加40.75億美元續創新高

威剛12月營收24.8億元、去年次高　Q4季增9%

創歷史新高！　葡萄王去年12月營收9.9億元

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

電信龍頭今尾牙　中華電豪灑600獎項

康友攜手泰國正大集團合作　取得帝斯疫苗獨家代理權

台指期大跌137點　分析師：震盪往下機率大、稍安勿躁

遠航給不出員工薪資　勞動部長許銘春責成勞動司長前往追討

北科大攜手華碩電腦　贊助設計新秀出國爭光

新年換新鈔！全台454家兌鈔指定分行可換　16日開始

蘋果CEO庫克去年報酬縮水8%　但仍高達37.9億元

央行12月出手調節匯市　外匯存底增加40.75億美元續創新高

威剛12月營收24.8億元、去年次高　Q4季增9%

創歷史新高！　葡萄王去年12月營收9.9億元

「記得…下輩子還要當夫妻」韓正宏遺孀赴追思會　留14字紙條超鼻酸

妮可基嫚家鄉澳洲大火狂燒！　出席紅毯「邊走邊哭」勇捐1500萬助援

馬蓉爆新戀情「挽手中年大叔」進飯店！西裝男被起底…身價「秒殺20個王寶強」

影／打造失智玻璃屋！直擊名醫家「挑高Z字長廊」不怕跌...這角落他最愛

【英語多益通】5種禮貌問句，教你輕鬆寫好英文追蹤信

知名製作人爆「男星婚後還愛著前女友」　網狂挖線索…瘋猜陳曉、趙麗穎！

捍衛中華民國！紐約華僑回台投票　力挺韓國瑜傅崐萁

搶救「大齡卵子」　小心PM2.5也是生殖力殺手之一！

澳洲野火燒不盡　紐西蘭雪白冰川慘變「焦糖色」

8公分胸腺瘤不痛不癢！港青跨海求醫　達文西手術讓他康復了

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

財經熱門新聞

萬點照賺股息　2020口袋名單出列

買刮刮樂中百萬　桃園男直呼：千萬不能讓老婆知道！

2020信用卡優惠加碼、縮水懶人包

國營事業鐵飯碗增列221名　需才孔急「起薪36K起跳！」

股票不能亂存　達人教你選對股票安心抱

首批新制勞退專戶大公開　共計6萬餘人、平均每月可領約2084元

台灣人最怕退休手頭沒錢用　專家建議靠1招補足缺口

買不起台積電大立光？　達人說買零股慢慢存也行

總統大選投票日上班　薪資法一次算給你看

電子三雄慘跌！台股收盤重挫157點　失守1萬2千點

2020年想賺更多錢嗎？　這5招讓你離致富更近一步

民營金控「年終王」比往年多　還給員工加薪10%

行動支付爆發！前11月衝破千億大關

最大獎30萬元！電子代工五哥尾牙拚場　千萬總獎金犒賞員工

更多熱門

相關新聞

武漢不明肺炎　泰國加強入境旅客檢查

武漢不明肺炎　泰國加強入境旅客檢查

因應中國武漢不明原因肺炎疫情，泰國疾病管制局和泰國機場公司合作在機場加裝紅外線溫度掃描機，並加強對來自武漢旅客的檢查措施。泰國官員呼籲民眾不要恐慌。

攜玩具槍辦登機！泰籍男被控「無牌藏槍」

攜玩具槍辦登機！泰籍男被控「無牌藏槍」

冬天遊泰國　正妹飯店驚見百足怪物

冬天遊泰國　正妹飯店驚見百足怪物

擦泰國神油壯陽！他那邊「爆腫流湯」女友也慘了

擦泰國神油壯陽！他那邊「爆腫流湯」女友也慘了

網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！

網瘋傳泰王廢妃慘死獄中！

關鍵字：

康友泰國正大集團帝斯疫苗獨家代理權

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

認愛金希澈「MOMO親筆信道歉」！

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面