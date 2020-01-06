康友攜手泰國正大集團合作　取得帝斯疫苗獨家代理權

▲康友的印尼疫苗廠。（圖／康友提供）

記者姚惠茹／台北報導

康友-KY（6452）今（6）日宣布繼取得二張禽流感藥證幫印尼政府代工後，再度取得重大進程，與亞洲最大畜牧集團泰國正大集團合作，由印尼正大集團旗下PT SHS INTERNACIONAL獨家代理帝斯Harbindo品牌疫苗，未來正大集團SHS將獨家銷售帝斯禽流感疫苗及後續取得其他藥證的疫苗。

康友表示，正大集團在印尼養雞版圖高達40％市占率，年約16億隻，並在台灣市佔年約6億隻，自育種、孵化、飼養、屠宰到銷售一條龍生產管理，年產值超過1,000億台幣，若含其它畜牧及養殖，營收絕對超過1,500億台幣。

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康友指出，正大集團擁有印尼最龐大市占率，最先進檢測設備及人員，就只缺疫苗廠，歷經幾個月的不斷檢測，帝斯禽流感疫苗療效深獲肯定，不僅讓正大集團自身採用，也要求為其獨家總代理，並銷售給其他60％業者，未來也有機會行銷到中國大陸之外的市場。

康友分享，帝斯為東南亞設備最先進及最大廠，為求得雙贏，歷經考量而給予Harbindo品牌獨家總代理權，而正大集團取得總代理權，價格也並未下降，對於剩下60％市場，也因正大集團登高一呼，有機會加速推廣。

康友強調，印尼禽類疫苗市場，隨著肉雞每年20％成長而成長，一年約有2億美元，複合成長率約20％，光2023年就有4億美元，而印尼政府預計2~4年間逐步關閉禽類疫苗進口，複合成長率不只20％，並隨著後面三張二價疫苗及一張三價疫苗取得後，可望挹注康友營運更上一層樓。