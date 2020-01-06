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北科大攜手華碩電腦　贊助設計新秀出國爭光

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▲華碩聯合科技總經理林福能與國立臺北科技大學副校長任貽均代表簽署「國際產學聯盟暨ASUS ProArt夢想應援計畫」。（圖／華碩提供）

▲華碩聯合科技總經理林福能（左）與國立台北科技大學副校長任貽均（右）代表簽署「國際產學聯盟暨ASUS ProArt夢想應援計畫」。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

國立台北科技大學攜手華碩（2357）今（6）日舉行「國際產學聯盟暨ASUS ProArt夢想應援計畫」簽約儀式，由北科大副校長任貽均及華碩聯合科技總經理林福能代表簽約，聯手培育設計人才，而北科大也將透過國際產學聯盟為華碩提供產學媒合、人才媒合等服務。

北科大副校長任貽均表示，北科大在德國紅點、iF、美國IDEA等國際設計大獎屢創佳績，雙方此次合作是由北科大設計學院推薦學生，再由華碩評選出3位人選參加ProArt夢想應援計畫，而華碩提供3部最新型ASUS ProArt StudioBook Pro 17(W700)創作者筆電作為學生的創作資源，並資助出國參賽經費。

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▲華碩聯合科技總經理林福能與國立臺北科技大學副校長任貽均代表簽署「國際產學聯盟暨ASUS ProArt夢想應援計畫」。（圖／華碩提供）

▲華碩聯合科技總經理林福能。（圖／華碩提供）

華碩聯合科技總經理林福能表示，對華碩來說，支持並培育專業創作人才，也是ASUS品牌核心工作之一，透過ProArt系列產品極致的規格與效能，成為設計新秀最堅強的後盾，協助學子圓夢站上國際舞台，目前華碩共有400多位來自北科大的優秀人才，七成都是研發設計人員，希望未來能延攬更多出色的年輕學子。

北科大國際產學聯盟成立於2017年，以大學為核心，依據不同等級企業會員提供相關客製化服務，包含人才媒合、技術諮詢、商機媒合、實驗室設備、數據庫使用等產學合作方案。

北科大一向是產學合作的標竿大學，根據教育部大專校院校務資訊公開資料庫2018年最新數據，北科大專任教師每師平均承接產學合作計畫經費為全台技專校院第2，僅次於雲科大，並在科技部推動的國際產學聯盟計畫中，2019年底各校招收的會員數，北科大亦名列前茅。

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