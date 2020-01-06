新年換新鈔！全台454家兌鈔指定分行可換　16日開始

▲ 央行發行局長施遵驊。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

過年紅包民眾都會想要包「新鈔」沾喜氣，央行也公布了今年的兌鈔時間與地點，民眾在1/16~22五個營業日，都可以到央行指定的8家金融機構、共454家分行兌換新鈔。

央行表示，為便利民眾春節前兌換新鈔，洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企銀及中華郵政等8家金融機構，選定454家分行（郵局）作為今年指定兌鈔地點，從16日起至22日，合計連續5個營業日。

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央行表示，其中7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的25家指定兌鈔郵局，都將開設「新鈔兌換專櫃」加強服務民眾；另58家偏遠地區郵局，因考量人力限制，開放於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

▲ 百元鈔有兌換限制，千元、伍佰元不限張數。（圖／記者李瑞瑾攝）

另外，央行為加強服務民眾，特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，都可以查詢到指定兌鈔地點位置，也結合Google地圖定位，方便民眾使用手機查找。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。另外，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行發行局長施遵驊表示，因100元是紅色的、象徵喜氣，較受到換鈔民眾喜愛，因此限制100元鈔票兌換數量。他也指出，今年民眾換鈔金額預估可以再創新高，達到2兆7000億元，但央行也已備好新鈔並送往指定兌鈔分行，希望能讓民眾都換得到。

▼ 新鈔兌換地點，點圖可放大。（表／中央銀行）