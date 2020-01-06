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蘇萊曼尼遺體「搭客艙」返抵伊朗！百萬民眾上街哀悼　哈米尼心痛落淚

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▲▼蘇萊曼尼由客艙運回伊朗。（圖／翻攝自推特／Babak Taghvaee）

▲蘇萊曼尼由客艙運回伊朗。（圖／翻攝自推特／Babak Taghvaee）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的遺體在5日送回伊朗馬什哈德（Mashad），約有100萬人自發上街頭替他哀悼。而根據推特上曝光的影片顯示，蘇萊曼尼的棺木並非透過貨艙運回，而是橫放在一班經濟艙的座位上，顯示伊朗對他的重視。伊朗也一連三天舉辦葬禮，包含在德黑蘭最著名的穆薩拉清真寺（Musalla）舉行國葬，並同時在多個城市舉辦悼念儀式。

推特上一段機艙內的照片顯示，裝有蘇萊曼尼遺體的棺木，就橫放在馬漢航空（Mahan Air）空中巴士（Airbus A300-603R）的客艙內，而且機內的螢幕還播放著致敬蘇萊曼尼的影片。《每日郵報》指出，在蘇萊曼尼的遺體準備離開伊拉前，當地舉辦了大規模的悼念遊行，參與者在街頭一邊哭泣一邊高喊著「美國去死」、「不！以色列！」與「復仇」的口號。

蘇萊曼尼的遺體抵達德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）後，將送往首都德黑蘭大學，由最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親自帶領祈禱，並在德黑蘭最著名的穆薩拉清真寺舉行國葬；接著會到聖城庫姆（Qom）的馬蘇梅神廟（Masumeh shrine）舉行儀式；最後7日回到家鄉克爾曼（Kerman）。

▲▼伊朗少將蘇萊曼尼棺木返抵伊朗，最高領袖哈米尼心痛落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼蘇萊曼尼棺木返抵伊朗，最高領袖哈米尼（上圖左）心痛落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗少將蘇萊曼尼棺木返抵伊朗，最高領袖哈米尼心痛落淚。（圖／達志影像／美聯社）

據統計，5日聚集在首都的伊朗民眾超過百萬人，遠比伊朗共和國首位領導人何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）於1989年過世時的人潮還多。伊朗民眾穿著黑色衣服，用力搥胸一邊大聲哭喊，並憤怒地喊著「美國去死」、「伊朗會復仇！」

▲▼伊朗少將蘇萊曼尼棺木返抵伊朗，最高領袖哈米尼心痛落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲百萬名伊朗民眾聚集哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

哈米尼的顧問德甘（Hossein Dehghan）在5日接受CNN專訪，他指出，針對美國先前在巴格達機場發動空襲的行為，一定會用「軍事行動」的方式報復。另外，在當地的社群媒體上瘋傳一段影片，有人呼籲要募款8000萬美元（約台幣24億元）取川普人頭。

►放話制裁！川普要求伊拉克償還數十億空軍基地費用：否則美軍不離開
►傳伊朗號召「1人捐1塊」...懸賞24億取川普人頭！揚言軍事報復
►伊拉克萬人上街悼念蘇萊曼尼、民兵領袖　美大使館險遭火箭攻擊

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