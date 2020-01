蘇萊曼尼遺體「搭客艙」返抵伊朗！百萬民眾上街哀悼　哈米尼心痛落淚

▲蘇萊曼尼由客艙運回伊朗。(圖/翻攝自推特/Babak Taghvaee)



記者張方瑀/綜合報導

伊朗少將蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)的遺體在5日送回伊朗馬什哈德(Mashad),約有100萬人自發上街頭替他哀悼。而根據推特上曝光的影片顯示,蘇萊曼尼的棺木並非透過貨艙運回,而是橫放在一班經濟艙的座位上,顯示伊朗對他的重視。伊朗也一連三天舉辦葬禮,包含在德黑蘭最著名的穆薩拉清真寺(Musalla)舉行國葬,並同時在多個城市舉辦悼念儀式。

推特上一段機艙內的照片顯示,裝有蘇萊曼尼遺體的棺木,就橫放在馬漢航空(Mahan Air)空中巴士(Airbus A300-603R)的客艙內,而且機內的螢幕還播放著致敬蘇萊曼尼的影片。《每日郵報》指出,在蘇萊曼尼的遺體準備離開伊拉前,當地舉辦了大規模的悼念遊行,參與者在街頭一邊哭泣一邊高喊著「美國去死」、「不!以色列!」與「復仇」的口號。

#BREAKING: An Airbus A300-603R of #MahanAir transported corpses of Qasem #Soleimani & Abu-Mahdi Al-Muhandis from #Mashhad to #Mehrabad Intl Airport, #Tehran. Their coffins were put on the passenger seats instead of being loaded in cargo/baggage compartments! pic.twitter.com/NnmKBvL8KB