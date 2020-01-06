央行12月出手調節匯市　外匯存底增加40.75億美元續創新高

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（6）日公布去年12月外匯存底為4,781.26億美元，較上月底增加40.75億美元，連續七個月創新高。

央行表示，12月外匯存底增加原因為歐元等貨幣兌美元升值、折成美元後金額增加，央行外匯存底投資運用收益增加，以及12月資金集中鉅額匯入致外匯市場波動較大，央行進場調節等因素。

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外匯局長顏輝煌表示，12月美元指數下跌1.9%，其他貨幣如歐元、英鎊、澳幣、加幣、日圓等對美元皆為升值，其中歐元升值1.8%。

針對12月進場調節匯市，顏輝煌指出，新台幣匯率因不規則因素，如短期資金大量進出或季節性因素，導致匯市過度波動或失去變動時，央行就會進場調節秩序。12月因外資集中匯入加上年底季節性因素，導致新台幣匯率波動大，央行因此進場調節，但顏輝煌強調，央行並沒有設立目標價位。

央行表示，去年12月外資買超台股新台幣586億元，12月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,550億美元、比11月底增加311億美元，約當外匯存底95%，刷新107年1月的歷史高點紀錄（當時外資持有4200多億、約當外匯存底94%）。

顏輝煌強調，這不代表外匯存底中95%都是外資持有，外資在市場的進出與外匯存底並無絕對關係，但央行一定有能力維持市場秩序；如外資持有股票及債券的價值，占比超過外匯存底100%，央行也能控制得住。