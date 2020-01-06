威剛12月營收24.8億元、去年次高　Q4季增9%

▲威剛董事長陳立白。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體現貨價格止跌回升，帶動記憶體模組廠威剛（3260）去年12月營收24.8億元，年增19.03%、達24.81億元，為去（2019）年單月營收次高，僅次於11月的25.1億元。累計第四季營收達71.1億元，較前一季成長9.51%；全年營收達255.82億元，年減18.65%。

展望第1季，威剛表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局下，第1季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩；公司除了已積極掌握貨源外，也將有效管理庫存。

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受惠NAND Flash價漲量增，威剛12月的NAND Flash相關產品均維持出貨高檔，固態硬碟（SSD）產品營收達8.54億元，年成長逾1倍，為去年單月產品營收次高，SSD占整體營收比重持續逾3成以上。

整體第四季產品線看來，DRAM產品營收比重為37.08%；非DRAM產品營收比重62.92%。2019年全年營收為255.82億元，DRAM產品比重44.23%，非DRAM產品比重55.77%。

威剛持續看好全球電競市場成長潛力，旗下電競品牌XPG將於今年美國消費性電子展(CES)中攜手英特爾，推出品牌首款電競筆電、無藍光電競顯示器及迷你電競系統。威剛表示，XPG繼高效能記憶體模組、SSD及改裝配件周邊後，這次攜手英特爾推出完整系列系統新品，致力成為業界最全面性的電競品牌，不僅可滿足電競玩家全方位需求，也將持續藉由電競高毛利率產品線提升公司營運表現。

展望2020年全年度，在全球記憶體新增產能有限，且各項應用設備包括大型資料中心擴建、5G應用記憶體高承載陸續上路都將推升龐大需求湧現，看好記憶體產業景氣將自 2020年開始正式進入上升波段。